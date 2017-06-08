Komünistler TKP'yi paylaşamadı; "çark çekiç" amblemi kimin?

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üç yıl önce Komünist Parti (KP) ve Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) olarak bölündü. İki parti TKP’nin yönetimini tarafsız bir heyete bıraktı. Ancak KP’liler kongreyle partinin yönetimini alınca diğer grup da TKP’nin adı ve amblemini kullanmaya başladı. TKP yönetimi HTKP’yi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet etti.

TKP, 2014 yılında bölünerek iki gruba ayrıldı. Eşit bir delege çoğunluğuna ulaşan iki grup, protokol imzalayıp TKP’yi tarafsız bir heyete bıraktı. TKP’nin statüsüne gelecekte karar vermek üzere yollarını ayıran iki gruptan biri Komünist Parti’yi (KP), diğeri de Halkın Türkiye Komünist Partisi’ni (HTKP) kurdu. KP’liler Ocak 2017’de TKP’nin kongresini toplayarak, yönetimde çoğunluğu sağladı.

"Amblemi kullanma"

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, "KP’nin protokole aykırı şekilde TKP’ye el koyduğunu" iddia eden HTKP’liler de TKP adını ve amblemini kullanacaklarını açıkladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran mevcut TKP’nin yönetimi de HTKP’yi şikâyet etti. Başsavcılık 23 Mayıs’ta HTKP’den "TKP kısaltması ve çark çekiç şeklindeki amblemin kullanılmasına son verilmesini" istedi. Aksi halde Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağını bildirdi.

TKP’den yapılan açıklamada, "TKP, adının hileli olarak kullanılmasına hiçbir biçimde izin vermeyecektir. Başka bir kişi ya da kurumun, kendisini TKP ya da bu partinin genel başkanı olarak tanıtarak hareket etmesi esasen tartışılamayacak bir hukuksuzluktur. Biz de bunu tartışmak gibi bir şeyi aklımızdan geçirmeyiz. Beyan ettiğimiz, artık TKP’nin bu konuda hiçbir platformda hiçbir toleransı olmayacağıdır" dendi.

"İlk tanık oluyorum"

Bu açıklamaya karşılık, HTKP Genel Başkanı Erkan Baş, kendilerinin ‘halkın TKP’si’ olduğunu, ‘resmi TKP’ tarafından savcılığa ihbar edildiklerini savunarak, şunları söyledi:

"Devrimci hareketin tarihindeki tartışmalarda absürd gerekçelere tanık oldum. Bir komünist partinin bir başka komünist partiyi yasaya uymamakla suçladığına, burjuva devletinin yargı organlarına yasa dışı diye ihbar etmesine ilk kez tanık oluyorum. Bir partinin resmi kayıtlardaki adı, kısa adı ilericiler için o partiyi bu isimle anma zorunluluğu yaratmaz. Bu mahkeme tehditleriyle yaptırılamaz.”

Bu arada HTKP’den ayrılan Türkiye Komünist Hareketi ile geçmişteki yasadışı TKP’nin devamı olduğunu kaydeden Toplumcu Kurtuluş Partisi de (TKP 1920) partinin mirasçıları arasında yer alıyor.