Komünist Manifesto ilk kez Kürtçe

T24 - Yordam Kitap bir ilki gerçekleştirerek Komünist Manifesto'yu Kürtçe olarak yayımladı.





Komünist dünya görüşünün kısa, çarpıcı ve özlü bir anlatımını içeren Komünist Manifesto, yazıldığı günden bu güne dünyanın tüm kıtalarındaki pek çok ülkede defalarca basımı yapılan bir kitap; yaygınlığı bakımından İncil ve Kuran'la karşılaştırılıyor.

Hemen hemen her dilde olduğu gibi, Türkiye'de Türkçe olarak çok sayıda basımı bulunan Manifesto'nun bugüne kadar Kürtçe basımı yoktu. Daha önce Türkçe-Kürtçe bir basımı yapılan manifestonun bu hali piyasada bulunmuyordu.

Yordam Kitap'ın bu önemli girişimi Manifesto'nun tam metni ile birlikte çevirmen Sami Tan'ın önsözünü içeriyor.

Komünist Manifesto'nun ünlü son sözü ise Kürtçe'de şu şekilde yeniden ifade edildi:

"Komunîst veşartina raman û dilxwaziyên xwe red dikin. Ew diyar dikin ku bi tenê dikarin bi riya ji binî ve hilweşandina teveka pergala civakî ya heyî bigihêjin armanca xwe. Bila qe çînên serdest bi tirs û sawa şoreşeke komunîst bilerizin. Ji bilî zincîrên xwe tiştekî ku proleter ji dest bidin nîn e. Lê cîhaneke ku bi dest bixin heye. Karkerên hemû welatan, bibin yek!"

Kitap ilk olarak 17-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen TÜYAP Kitap Fuarı kapsamında Diyarbakır’da okurlara sunuluyor.



