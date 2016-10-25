Komünist LGBT’ler kendini anlatıyor

Komünist LGBT’ler bir tanıtım broşürü yayınladı. Komünist LGBT’lerin, LGBT mücadelesinin güncel başlıklarına dair yaklaşımının anlatıldığı broşürde bazı başlıklar şunlar:

Komünist LGBT’ler neyi savunuyor?



Komünistlerin homofobi karşısındaki tutumu nedir?



LGBT hareketinde nerede duruyoruz?



Kimlik mi sınıf mı?



Transların yaşadıkları sorunlara dair ne söylüyoruz?

Broşürün basılı haline Komünist Parti bürolarından ulaşabilir, dijital hali için Facebook’taki Komünist LGBT’ler sayfasına mesaj gönderebilirsiniz.

Komünist LGBT’ler, Türkiye Komünist Partisi’nin siyasi mirasçısı olma iddiasıyla kurulan Komünist Parti’nin LGBT örgütlenmesi olarak bir yıldan uzun bir süredir faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: KaosGL