'Komünist ihtilal Koç ve Sabancı'yı öldürecekti!'

T24 - Eski Devlet Bakanı ve emekli hâkim albay Baki Tuğ, PKK-MİT ilişkisine dair iddialar, darbeler ile darbe girişimleri hakkında bildiklerini anlattı. Tuğ, Vehbi Koç ile Sakıp Sabancı'nın "1971'de planlanan bir ihtilalden sonra öldürülecekler listesinde isimlerinin bulunduğunu" söyledi. Tuğ, PKK'yı MİT'in kurdurduğu ve kendisinin de Abdullah Öcalan'ı bu ilişki nedeniyle kolladığı iddialarını yalanladı.



T24'ün Cihan Haber Ajansı'ndan aldığı habere göre, Baki Tuğ, "ülkedeki Marksist bir ihtilalin Kara Kuvvetleri eski Komutanı Faruk Gürler Paşa'nın saf değiştirmesiyle son anda engellendiğini" öne sürdü ve “İhtilal gerçekleşseydi ölüm listeleri hazırlanmıştı. Birçok siyasi ve iş adamının ismi listelerdeydi. Koç ve Sabancı’nın isimlerini de listelerde bizzat gördüm” dedi.





'Menderes'ler kim vurduya gitti'



Baki Tuğ, 1960 darbesinin mağdurlarından birisi. Babası, Gümüşhane DP İl Genel Meclisi Üyesi olduğu için tutuklanıp Sivas kampına götürüldü. Darbe olduğunda, Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğunu kaydeden Baki Tuğ, Demokrat Parti'li bir aile oldukları için gözlerin sürekli üzerlerinde olduğunu kaydetti. O dönem büyük sıkıntılar yaşadığını anlatan Tuğ, “Sadece bizim ailemiz değil, birçok aile sıkıntı yaşadı. O dönem sürekli devlet üzerinize geliyor, suçunuz olsun olmasın toplum içinde suçlu sayılmanız için DP’li olmanız yeterliydi. Biliyorsunuz, ‘kuyruk’ tabiri, o dönem DP’liler için uydurulmuştur. Birliği sağlayalım derken, birlik ve bütünlük bozulmuştur. Asıl, bölücülük olayları 1960 darbesinde başlamıştır, bana göre. Bir ülkenin vatandaşı, başka bir siyasi partiye mensup oldu diye, kuyruk diye nitelendirilmiştir. Fatih Rüştü Zorlu’ya da, Adnan Menderes’e de, Hasan Polatkan’a da yazık olmuştur. Kim vurduya gitmişlerdir. Hasan Polatkan gibi bir Maliye Bakanı'na şu ana kadar Türkiye sahip olmamıştır. Bu açıdan 27 Mayıs darbesinin desteklenmesi söz konusu olamaz.” diye konuştu.



Baki Tuğ, Deniz Gezmiş ve arkadaşları Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılanırken kamuoyunda bilindiği gibi asıl savcı değil, yardımcı savcı olarak görev yaptığını anlattı. Asıl savcının bir yıl önce vefat eden Kerhamettin Çelebi olduğunu anlatan Baki Tuğ, Kerhamettin Çelebi'nin olmadığı dönemde davalara kendisinin çıktığını ifade etti. Tuğ, "Sıkı yönetimde davalar yoğundu. Davaları tek savcı ile götürmek mümkün değildi. Her davanın yardımcı savcıları vardı. Bu idamların, 27 Mayıs idamları ile alakası yoktur. 27 Mayıs darbesi ile 1971'de olan idamların bir ilgisi yoktur. 27 Mayıs idamlarını temyizi olmayan, yüksek adalet mekanizması olmayan, Milli Birlik Komitesi’nin mahkemesi vermiştir. Kontrol mekanizması yoktu. Halbuki, askeri yargı anayasal bir müessesedir. Askeri yargı kararlarını vermiş, karar Askeri Yargıtay'dan geçmiş, TBMM de uygun bulmuştur. O açıdan iki davayı mukayese etmek söz konusu edilemez. Birisi anayasal müessese diğeri bir komitenin bir örgütlenmedir” diye konuştu.





'Komünist ihtilal birçok kişiyi katledecekti!'



Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmesi ile ilgili görevli biri olarak konuşmasının mümkün olmadığının altını çizen Baki Tuğ, savcı olarak karar verdiklerini, karar sürecinin görev yetkilerinin dışında olduğunu kaydetti. “Her şeye rağmen, hiçbir Türk çocuğu bu tür uygulamalarla yok edilmesin” diyen Tuğ, “Komünist ihtilal gelseydi Türkiye’de birçok kişi katledilecekti. Dünyada bunun örnekleri mevcuttur” dedi. Baki Tuğ, dünya görüşlerinden dolayı bu davaya savcı olarak atanmadığını sözlerine ekledi.





'Sabancı ve Koç'un ismi öldürülecekler listesindeydi'



Ülkedeki Marksist bir ihtilalin başarısının etrafını temizlemekten geçtiğini ifade eden Baki Tuğ, 1971’de bir ihtilalden sonra öldürülecek üst kademedeki insanların tespit edildiğini anlattı. “Hükümet görevlileri, askerler, iş adamlarından etkili ve yetkililerden arasında kendilerine engel olacak kişileri tespit etmişler, düzenlemişler, dosyalarına koymuşlardı. Bir kısımı da bizce malumdu. Hedeflerinde büyük işadamları vardı. Para babaları. Sabacı ve Koç’un isimleri listedeydi” ifadelerini kullandı.





'Gürler Paşa ikna edilmese komünist ihtilal olmuştu!'



Baki Tuğ, Türkiye’deki sol hareketlerin 1960 darbesinin ardından kuvvetlendiğini ifade etti. Solun Cumhuriyet, Akşam ve Devrim gazetelerinin önderliğinde örgütlendiğini öne süren Tuğ, 1971 muhtırası konusunda şunları anlattı:

“Türkiye’de atmosfer son noktaya gelmişti. Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç Paşa olayı görüyor. Birlikleri sürekli uyarıyordu. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da o örgütlenmenin içindeydiler. Bu nedenle, Memduh Paşa, komuta kademesini toplamış ‘Dikkatli olun,Türkiye’de soldan gelen bir rüzgar var. Bir ihtilal olabilir. Buna karşı tedbirli olun!’ demiştir. Ayrıca bunun için bir korgenerali de görevlendirmiştir. Bahçelievler’de yapılan bir toplantıya o korgenerali göndermiştir. Toplantı da ihtilal görüşmesinin yapıldığı bir toplantıydı. O toplantıda nelerin konuşulduğunu kaydetmiş ve getirip Genelkurmay Başkanı'na dinletmiştir. O konuşmalarda, konuşulanlardan birisi de ‘Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler’i vasıta olarak kullanacağız. Ondan sonra yönetimi elimize alıp Mısır’da olduğu gibi Türkiye’yi kendimize göre şekillendireceğiz.’ konuşmaları olmuştur. Bu konuşmaları, Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler Paşa’yı çağırıp dinletmiştir ve ‘Faruk Paşa, 'aklınızı başınıza toplayın siz de gedeceksiniz biz de gideceğiz' uyarısında bulunmuştur. O saatten itibaren, Faruk Gürler Paşa, Genelkurmay Başkanı'na bağlanmış ve tedbirlerini almış. İhtilal liderliğinden vazgeçmiş ve 1971’de olacak ihtilale 9 martta yapılan ‘el koyma toplantısı’ndan bu iş olmaz deyip çıkmıştır ve ihtilali engellemiştir. Faruk Gürler Paşa ikna edilmeseydi Türkiye'de bir komünist ihtilal olmuştu.”



Baki Tuğ, daha önce verdiği bir röportajda “Devlet eğer bir güce karşı ise başka bir şeyi kullanmak isterse bunlar olur. Gayet normaldir. Devletin uyguladığı stratejidir” sözlerine ise açıklık getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisini koruması olayının asıl olduğunu ifade eden Tuğ, korumama olayının istisna olduğunu vurguladı. Tuğ, şöyle konuştu:



“Almanya’da meşhur bir çete davasında bir sürü mahkûm öldürüldü. Devlet buna, ‘mahkumlar intihar ettiler’ dedi ve üzerine oturdu. Bizde yapılır mı yapılmaz mı? O Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenlerin etkisi ve yetkisi dahilindedir. Onlar, ne düşünürlerse, o tedbiri almak mecburiyetindedirler.”





'Öcalan'ı cezalandırmaya gücüm yoktu'



Baki Tuğ, PKK ve lideri Abdullah Öcalan'la ilgili olarak da açıklamalar yaptı. AKP Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar’ın, “Genelkurmay Başkanı Turgut Sunalp’in emri ile Abdullah Öcalan’ı serbest bıraktı” yönündeki iddialarının asılsız olduğunu belirten Baki Tuğ, “Böyle bir şey kesin bir şekilde söz konusu değildir. Bu altından çıkılmaz iftiradır” dedi.



Baki Tuğ, Abdullah Öcalan’ın Ankara SBF'de öğrenciyken tutuklanması olayıyla ilgili şunları anlattı: