Komünist başkandan 'hayır' iddiası

Tunceli’nin Ovacık İlçe Belediye Başkanı Komünist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu, anayasa referandumunda en yüksek hayır oyunun Tunceli’den çıkacağını iddia etti. Maçoğlu, “Türkiye’de en yüksek ‘Hayır’ oranı Dersim’de çıkacaktır, bu konuda çok eminim” dedi.

3 bin nüfuslu ilçeye 10 bin kitaplık kütüphane

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 3 bin nüfuslu ilçede kitap okuma oranını artırmak için belediye binası içerisinde içinde 10 bin kitap bulanan 2 kütüphane açtı. Maçoğlu, Belediye binasının girişi ve 2’nci katında açılan kütüphanelerin 24 saat boyunca herkese açık olduğunu söyledi.

"İlçemiz okumaya araştırmaya çok meraklı"

Maçoğlu, “Biz okuyan, araştıran bir toplumuz. İlçemizdeki herkes okumaya araştırmaya çok meraklı. Biz Dersimlilerin aynası eğitimdir, okuyan bir toplumuz. Belediyemizdeki kütüphanemizi gören son derece mutlu oluyor ve gençler buraya çok geliyor. İkinci kattaki kütüphanemizde her türlü kitap var, gençler buraya gelerek bilgisayar başında ders çalışıyor, üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlanıyorlar” şeklinde konuştu.

Bina girişine kütüphane kuran ilk belediye olduklarını belirten Maçoğlu, “Birçok vatandaşımız mesai saati dışında belediyeye gelerek oturup dinleniyor ve kitap okuyor. Bazıları kitapları alıp götürüp evinde okuyor. Ayrıca Türkiye’nin bir çok yerinde yaşayan duyarlı vatandaşlar kütüphanemizi öğrenmiş ve sürekli kolilerle kitap yolluyor” dedi.

"Borcumuz yok, bankada paramız var"

Maçoğlu, geçmiş dönemlerin aksine belediyenin borcu bulunmadığını, bankada 735 bin liralarının bulunduğunu aktardı. Maçoğlu, “Belediyemizin yıllık bütçesi 3 milyon civarında. Bu bütçenin nereye nasıl harcandığını kalem kalem açıkladık ve dışarıya astık. Geçmiş yıllarda bize bırakılan borçları hala ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

"En yüksek hayır Dersim'den çıkacak"

Ovacık’ın Komünist Partili Belediye Başkanı Maçoğlu, parlamenter sistemden yana olduklarını, bu nedenle referandumda hayır oyu kullanacağını da belirtti. Maçoğlu, “Ben de halkımız da bu referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacağız. Türkiye’de en yüksek ‘Hayır’ oranı Dersim’de çıkacaktır, bu konuda çok eminim” diye konuştu.