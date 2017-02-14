Komünist başkan, 2016’da da belediyeye kâra geçirdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 2015 yılından sonra 2016 yılını da kârla kapattı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinin TKP'den seçime girip kazanan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin 2016 yılının 1 yılık gelir gider ve borç tablosunu belediye binasına astı.

Maçoğlu, seçim öncesi hazırladıkları programda şeffaflık sözü verdiklerini hatırlatarak, yaptığı bu uygulama vaatleri arasında olduğunu söyledi.

Başkan hazırlattığı gelir gider tablosunu belediye binasına ve mahalle aralarına astı.

Pankart olarak asılan tabloya göre, 2016 yılında belediyenin toplam gideri 3.080.897,88 oldu.

Belediyenin 2016 yılı geliri ise 4 milyon 144 bin 360 lira olarak açıklandı.

Tabloya göre belediyenin borcu ise 890 bin olarak açıklandı.

Fatih Mehmet Maçoğlu, seçim öncesi hazırladıkları programda şeffaflık sözü verdiklerini hatırlatarak, "Gelirimiz, giderimiz, gücümüz ne herkes bunu öğrensin istiyoruz" dedi.

Türkiye'deki bütün belediyelere çağrı yapan Maçoğlu, "Gelir giderlerini halka açsınlar" çağrısı yaptı.

Belediyenin 2015 toplam gideri 2 milyon 752 bin 914 TL, geliri ise 2 milyon 892 bin 507 TL olarak açıklanmıştı.