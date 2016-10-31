Komünist başkana yurt dışına çıkış yasağı!

Dostluk ve Barış Vakfı'nın 29 Ekim'de Hollanda'da gerçekleştirdiği 'Savaşlara Karşı Barış ve Demokrasi' gecesine katılacak konuşmacılardan Ovacık'ın TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, OHAL nedeniyle yurt dışına çıkışına izin verilmedi.
Cumhuriyet’in haberine göre, Hollanda'da gerçekleşen geceye katılacak konuşmacılardan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'deki OHAL sebebiyle yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı için geceye internet üzerinden bağlanarak katıldı.
Maçoğlu'na yurtdışına çıkış yasağını ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş Twitter'dan duyurdu. Taş, tweetinde "İçişleri Bakanlığı Hollanda'da birlikte etkinliklere katılacağımız Ovacık Belediye Bşk F.Maçoğlu'na izin vermedi.Bu tutumu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.