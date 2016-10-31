T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Komünist başkana yurt dışına çıkış yasağı!

Maçoğlu, Hollanda'da gerçekleşecek olan bir gecede konuşmacı olacaktı

31 Ekim 2016 20:07

Dostluk ve Barış Vakfı'nın 29 Ekim'de Hollanda'da gerçekleştirdiği 'Savaşlara Karşı Barış ve Demokrasi' gecesine katılacak konuşmacılardan Ovacık'ın TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, OHAL nedeniyle yurt dışına çıkışına izin verilmedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Hollanda'da gerçekleşen geceye katılacak konuşmacılardan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'deki OHAL sebebiyle yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı için geceye internet üzerinden bağlanarak katıldı.

Maçoğlu'na yurtdışına çıkış yasağını ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş Twitter'dan duyurdu. Taş, tweetinde "İçişleri Bakanlığı Hollanda'da birlikte etkinliklere katılacağımız Ovacık Belediye Bşk F.Maçoğlu'na izin vermedi.Bu tutumu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

maçoğlukomünistbaşkanyurt dışıçıkışyasağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24