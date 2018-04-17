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Çevre

'Komünist başkan' Maçoğlu: Ovacık kapitalizmin hedefinde, devlet burayı ranta açmak istiyor

“Doğayı kurtarmak için Türkiye'deki bütün çevrecileri, Ovacık ilçesini sahiplenmeye çağırıyoruz”

17 Nisan 2018 19:19

Ovacık Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, gerçekleştirilmek istenen projelere dikkat çekerek çevrecileri “Ovacık’ı sahiplenmeye” çağırdı. Doğası ve Munzur suyunun ana kaynağı olmasının yanı sıra birçok zenginliğe ev sahipliği yapan ve komünist belediye olarak bilinen Dersim’in Ovacık ilçesi sermayenin hedefinde.

Son dönemde özelikle Ovacık üzerinde yapım kararı alınan HES ve baraj projelerinin hızlandırılması, Munzur suyunun taşınmak istenmesi, tarım arazilerinin ihaleye çıkarılması da buna işaret.

‘Toplumun yaşam alanlarını daraltıp göçe zorlanmak isteniyor’

Mezopotamya Haber Ajansı'ndan Semra Turan'ın haberine göre, ilçede gerçekleştirilmek istenen projeler ile ‘toplumun yaşam alanlarını daraltıp göçe zorlanmak istendiğini’ belirten Maçoğlu, Ovacık ilçesinde yürütülen projelerin son 2 yılda hız kazandığına işaret eden Maçoğlu, şunları söyledi:

“Özelikle Konaktepe 1-2 projelerin tekrardan gündeme alınması, Ovacık ilçesinin insansızlaştırılması anlamını taşıyor. Çünkü bin 200 kodu olan bir baraj ancak buranın rakımı bin 300 yani 50-60 metreye kadar şehrin tam içine girecek şekilde bir baraj yapılmak isteniyor. Ayrıca Ovacık ilçesinin birçoğu milli park içerisinde yerini alıyor. Bu baraj ile Mili Park’ın yüzde 70’i su altında kalmış olacak.”

Maçoğlu, ilçenin neden hedefe konduğunu ise şu sözlerle ifade etti:

“Kapitalizme hizmet eden bütün devletler ve sistemler özgür olan her şeyi kendi tekeline almak isterler. Sermaye şirketleri Ovacık’taki Munzur suyunun özgür akması, doğanın onlara hizmet etmesinden haz edemiyor. Bu nedenle Ovacık’ı ranta açmak istiyorlar. Buradaki insanlara hizmet sunulmuyor. Ancak yapılmak istenen projeler ile dışardan buraya insanlar yerleştirilmek isteniyor. Ovacık’a yönelik hunharca bir saldırı var. Devlet burayı ranta açmak istiyor. Kapitalizm, Ovacık ilçesini kendi istediği gibi tasarlamak istiyor.”

Çevrecilere çağrı

Maçoğlu, “Ovacık'ı tekeline almak isteyenlere karşı biz de toplumsal direnişi örgütleyeceğiz. Doğayı kurtarmak için Türkiye’deki bütün çevrecileri Ovacık ilçesini sahiplenmeye çağırıyoruz” dedi.

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