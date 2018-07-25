'Komünist başkan' kitap oldu

Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yaşamı ve belediye çalışmaları “Ovacık’tan Yeşeren Umut: KOMÜNİST BAŞKAN” ismiyle Siyah Beyaz Yayınları'ndan çıktı. Kitabın geliri Ovacıklı öğrencilere eğitim desteği olarak bağışlanacak.

Kitap gazeteci Erdal Emre’nin Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu ile yaptığı nehir söyleşiden oluşuyor. Duvar'ın haberine göre, kitapta Maçoğlu’nun çocukluğu, okul yılları, ailesi, siyasi kişiliği ve büyük ilgi uyandıran belediye başkanlığı dönemleri anlatılıyor.

Gazeteci Erdal Emre kitabı şöyle anlatıyor:

“Ücra bir coğrafyada kendi halinde bir yaşam sürdüren Ovacık, 2014’ten bu yana Türkiye’nin ve dünyanın ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Çünkü Ovacık’ta yeşeren umut, Türkiye’ye ve dünyaya yayılıyor. İnsana, doğaya, kültüre, kısacası cümle varlığa saygılı, birlikte üreten, hakça bölüşen bir sistemin uçları filiz veriyor Ovacık’ta. Giderek 'Ovacık modeli' olarak nitelendirilen bu yeni yaşamın taşıyıcısı, emekçisi, önderi konumundaki kişi ise Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu. Namı diğer ‘Komünist Başkan’.”

Kitabın geliri Ovacıklı öğrencilere bağışlanacak

Kitapta, Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yaşamından, yerel yönetim çalışmalarından bölümler bulunurken ‘Komünist başkan’ın ilk kez yayınlanan fotoğrafları da yer alıyor. Geliri Ovacıklı öğrencilere eğitim desteği olarak bağışlanacak kitabından bazı başlıkları şöyle:

- Fatih Mehmet İsminin Hikâyesi

- Kitap Yere Düştü; Baktım, İbrahim Kaypakkaya

- “Nedir Bu? ” Dedim? ” Bu Ezandır.” Dediler

- Süleymancıların Köyünde “Hadi Camiye Gidelim!” Dediler

- Hayatımın En Korkunç Dönemi

- Devrimciler Galiba Yanlış Yapıyorlardı

- Askerlere Bildiri Dağıtıyordum

- Cem Tutulurken Ben de Eşim de Ağlıyorduk

- Son 2-3 Sandığa Gelindiğinde, Ben O Kitabı Okuyordum

- Terzi Fikri, Mehdi Zana, Juan Manuel Sánchez Gordillo…

- Saadet Partisi’nden Bir Grup Geldi

- Dersim Merkezli Bir Model Yaratmak İstiyoruz

- “İşe Yaradı” Desinler, Her Şeyimi Veririm