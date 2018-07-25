'Komünist Başkan' kitap oldu

Tunceli Ovacık’ın ‘Komünist Belediye Başkanı’ Fatih Mehmet Maçoğlu’nu ve ‘komünist belediyeciliği’ anlatan ‘Ovacık’tan Yeşeren Umut: Komünist Başkan’ adlı kitap Siyah Beyaz Yayınları’ndan çıktı.

Gazeteci Erdal Emre’nin Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu ile yaptığı nehir söyleşiden oluşan kitapta Maçoğlu’nun çocukluğu, okul yılları, ailesi, siyasi kişiliği ve büyük ilgi uyandıran belediye başkanlığı dönemleri anlatılıyor. Gazeteci Erdal Emre, kitabı hakkında şunları söyledi:

“Ücra bir coğrafyada kendi halinde bir yaşam sürdüren Ovacık, 2014’ten bu yana Türkiye’nin ve dünyanın ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Çünkü Ovacık’ta yeşeren umut, Türkiye’ye ve dünyaya yayılıyor. İnsana, doğaya, kültüre, kısacası cümle varlığa saygılı, birlikte üreten, hakça bölüşen bir sistemin uçları filiz veriyor Ovacık’ta. Giderek “Ovacık Modeli” olarak nitelendirilen bu yeni yaşamın taşıyıcısı, emekçisi, önderi konumundaki kişi ise Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu. Namı diğer Komünist Başkan”

Kitabın geliri Ovacıklı öğrencilere

Kitapta, Maçoğlu’nun yaşamından, yerel yönetim çalışmalarından bölümler bulunurken ‘Komünist Başkan’ın ilk kez yayınlanan fotoğrafları da yer alıyor. Geliri Ovacıklı öğrencilere eğitim desteği olarak bağışlanacak kitabın bazı başlıkları şöyle: