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Komşusunun tornavidayla yaralayıp, silahla vurduğu adam 1 hafta sonra öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu Muammer Durgut (52) tarafından tornavidayla yaralanıp, silahla vurulan Mevlüt Akbaş (37) tedavi gördüğü hastanede, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

03 Eylül 2018 13:17

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu Muammer Durgut (52) tarafından tornavidayla yaralanıp, silahla vurulan Mevlüt Akbaş (37) tedavi gördüğü hastanede, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 
Olay, 26 Ağustos Pazar günü saat 18.30 sıralarında, Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokak\'ta meydana geldi. 3 yıldır husumetli olan Muammer Durgut ile alt komşusu Mevlüt Akbaş, olay tarihinden 1 ay önce apartmanın bahçesine malzeme konulması nedeniyle kavga etti. Muammer Durgut, alışveriş için gittiği pazarda, komşusu Mevlüt Akbaş ile karşılaştı. Durgut, kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu Akbaş\'ı önce tornavidayla sırtından yaraladı ardından da kurusıkıdan bozma tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Akbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Mevlüt Akbaş, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Durumu ağır olan Mevlüt Akbaş, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Akbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini cumartesi günü kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Mevlüt Akbaş\'ın cenazesi, toprağa verildi.
Muammer Durgut, \'kasten yaralama\' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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