Komşusunun terasından 'düşen' Cengiz Ergül'ün ölümündeki sır perdesi

Parmak izlerine rastlandı
Svap incelemesinde, Ergül’de Mehtap A.’nın genotip özelliklerine, balkon korkuluğu üzerinde Ergül’ün parmak izine ve Mehtap A.’nın sağ el avuç izine rastlandı. Mehmet Engin A.’nın, eşi ile Ergül’ün ilişkisi esnasında eve gelmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde maktulün şüphelilerin zorlayıcı bir eylemi veya tehdidi sonucu düştüğünün değerlendirildiği belirtildi. İfadeleri alınan Mehmet Engin ve Mehtap A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddianamede karı-koca hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada şüpheliler ve maktulün eşi savunma yaptı. Mahkeme duruşmayı erteledi.