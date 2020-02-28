Komşusunun terasından 'düşen' Cengiz Ergül'ün ölümündeki sır perdesi

Evli ve bir çocuk babası Cengiz Ergül, karşı komşuları Mehmet Engin A. ve eşi Mehtap A.’nın oturduğu 12. kattaki evin terasından düşerek öldü. Olay yerinde yapılan incelemelerde Ergül’ün 140 santimetrelik parmaklıklardan yanlışlıkla düşemeyeceği belirlendi. Bunun üzerine mahkeme, “Ergül terastan atladı mı atıldı mı” sorusuna cevap aramaya başladı.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, İstanbul Halkalı’da 6 Temmuz 2018 saat 22.05 sıralarında, Cengiz Ergül (41), çocuğuyla birlikte binaya giriş yaparak evinin bulunduğu 12. kata çıktı. Evli olan Ergül, iddianameye göre, oğlunu evine gönderdikten sonra karşı komşuları Mehmet Engin A. (66) ve eşi Mehtap A.’nın (43) yaşadığı daireye geldi. Ergül’ün Mehtap A. ile ilişkiye girdiği ve alkollü olduğu öne sürüldü. Saat 22.10’da Mehmet Engin A. çocuğuyla birlikte eve geldi. Ardından da Ergül terastan düşerek hayatını kaybetti. İddianamede, balkon korkuluğunun 140 santimetre yükseklikte olması dikkate alındığında, yanlışlıkla düşmenin mümkün olmadığı vurgulandı.