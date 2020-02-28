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Komşusunun terasından 'düşen' Cengiz Ergül'ün ölümündeki sır perdesi

28 Şubat 2020 09:14

Evli ve bir çocuk babası Cengiz Ergül, karşı komşuları Mehmet Engin A. ve eşi Mehtap A.’nın oturduğu 12. kattaki evin terasından düşerek öldü. Olay yerinde yapılan incelemelerde Ergül’ün 140 santimetrelik parmaklıklardan yanlışlıkla düşemeyeceği belirlendi. Bunun üzerine mahkeme, “Ergül terastan atladı mı atıldı mı” sorusuna cevap aramaya başladı.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, İstanbul Halkalı’da 6 Temmuz 2018 saat 22.05 sıralarında, Cengiz Ergül (41), çocuğuyla birlikte binaya giriş yaparak evinin bulunduğu 12. kata çıktı. Evli olan Ergül, iddianameye göre, oğlunu evine gönderdikten sonra karşı komşuları Mehmet Engin A. (66) ve eşi Mehtap A.’nın (43) yaşadığı daireye geldi. Ergül’ün Mehtap A. ile ilişkiye girdiği ve alkollü olduğu öne sürüldü. Saat 22.10’da Mehmet Engin A. çocuğuyla birlikte eve geldi. Ardından da Ergül terastan düşerek hayatını kaybetti. İddianamede, balkon korkuluğunun 140 santimetre yükseklikte olması dikkate alındığında, yanlışlıkla düşmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Parmak izlerine rastlandı

Svap incelemesinde, Ergül’de Mehtap A.’nın genotip özelliklerine, balkon korkuluğu üzerinde Ergül’ün parmak izine ve Mehtap A.’nın sağ el avuç izine rastlandı. Mehmet Engin A.’nın, eşi ile Ergül’ün ilişkisi esnasında eve gelmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde maktulün şüphelilerin zorlayıcı bir eylemi veya tehdidi sonucu düştüğünün değerlendirildiği belirtildi. İfadeleri alınan Mehmet Engin ve Mehtap A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddianamede karı-koca hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada şüpheliler ve maktulün eşi savunma yaptı. Mahkeme duruşmayı erteledi.

 

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