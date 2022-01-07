Komşusunun havlayan köpeğini vurdu

Amasya’da bir kişi havlamasından rahatsız olduğu komşusunun köpeğini tüfekle vurdu. Zanlı gözaltına alındı. Yaralanan köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Amasya’da bir kişi komşusunun havlayan köpeğini tüfekle vurdu. Köpek yaralanırken, ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri B.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada tüfek ve tabanca ele geçirilirken, yaralı köpek veterinere götürüldü. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Yaralı köpeğim sürüne sürüne evimin önüne geldi"

Köpeğin sahibi Ahmet Karga, “Yaralı köpeğim sürüne sürüne evimin önüne geldi. Derdinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu olay çocuklarımın gözünün önünde oluyor. Hayvanların da yaşama hakkı var. Canice yapılmış bir şey. Hayvana yapan yarın insana yapar” dedi.

"Takipçisi olacağız"

Amasya Doğal Hayatı ve Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ümit Çelen de “Tedavisinde destek olup yargı sürecinde üzerimize düşeni yapacağız. Bunlar hep şiddet, temel neden ve köken yine insandan kaynaklı. Bir canlının nasıl silahla vurulmayı hak edebilir bilmiyorum" diye konuştu.

"Genel durumun iyi"

Veteriner Hekim Emre Köse, “Gereken tedavisini yapıp düzelene kadar bakımını yapacağız. Kurşun şans eseri çok sıkıntı çıkaracak yere temas etmemiş. Genel durumu iyi, daha da iyi olacak inşallah" şeklinde konuştu.

Amasya Barosu Hayvan Hakları ve Çevre Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Asena Uysal da savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve yasal sürecin takipçisi olacağını söyledi. (DHA)