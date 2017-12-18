Komşusunun 14 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, 14 yaşındaki lise öğrencisi S.K.\'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen komşusu C.B. (40) tutuklandı.

Bolu\'ya bağlı Dereceören köyünde oturan lise öğrencisi S.K.\'yi okul çıkışlarında orta yaşlı bir adamın almasından şüphelenen öğretmenler, durumu genç kızın ailesine haber verdi. Ailesinin, okuldan kim tarafından alındığını sormasıyla S.K., komşusu C.B. tarafından okuldan alındığını anlattı. S.K., ailesine 2 yıldır komşuları olan 1 çocuk babası C.B. tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Aile, jandarmaya giderek kızın ifadeleri doğrultusunda şikayetçi oldu. Gözaltına alınan C.B. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.