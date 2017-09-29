T24 LogoT24 Logo
Gündem

Komşusunun 12 yaşındaki kızına tacizden tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, komşularının 12 yaşındaki kızı S

29 Eylül 2017 21:53

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, komşularının 12 yaşındaki kızı S.P.\'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 23 yaşındaki Erkan K., tutuklandı.
Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak\'ta oturan S.P.\'nin son 1 haftadır neşesiz olmasından şüplenen annesi S.P. nedenini sordu. S.P., annesine aynı apartmanda oturan komşularının oğlu Erkan K.\'nın kendisini taciz ettiğini, tacizi sürdürmek için de telefonda tehdit mesajları gönderdiğini söyledi. Mesajları gören anne S.P, kızıyla birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Erkan K.\'nin, S.P.\'nin yanına gelmesi için gönderdiği tehdit içerikli mesajlar da delil olarak teslim edildi. Polis, Erkan K.\'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Erkan K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, \'cinsel taciz\' ve \'tehdit\' suçundan tutuklandı.
Anne S.P., tutuklama kararı ardından adliyeden polisler eşliğinde götürülen Erkan K.\'ye tepki gösterdi. Gazetecilere konuşan S.P., şöyle dedi:
\"12 yaşındaki kızımı taciz etmiş. Ellemeler, öpmeler ve tehdit mesajları ile kızımı rahatsız ediyormuş. Ben de olayı bilmiyordum. Kızım 1 haftadır durgundu. Ne olduğunu sorunca bana durumu anlattı. Taciz edildiğini söyledi. Ben karakola gitmeden bu kişinin evine gittim. Bağırdım. Kızımın daha 12 yaşında olduğunu söyledim. O da bana \'Ben 12 yaşındaki çocuklara dokunmamaya tövbe ettim\' dedi. Bu baş belasını karakola şikayet ettim. Çocuğa gönderilmiş olan tehdit mesajlarını da karakola verdim. Şikayetçiyim. Bu işin peşini bırakmayacağız.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA BOLUErkanTabaklar MahallesiSokakMesajlarıPolis ErkanEmniyetteAnneGazetecilereBenKızımNeTacizBağırdım KızımınBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24