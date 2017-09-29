Komşusunun 12 yaşındaki kızına tacizden tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, komşularının 12 yaşındaki kızı S.P.\'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 23 yaşındaki Erkan K., tutuklandı.

Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak\'ta oturan S.P.\'nin son 1 haftadır neşesiz olmasından şüplenen annesi S.P. nedenini sordu. S.P., annesine aynı apartmanda oturan komşularının oğlu Erkan K.\'nın kendisini taciz ettiğini, tacizi sürdürmek için de telefonda tehdit mesajları gönderdiğini söyledi. Mesajları gören anne S.P, kızıyla birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Erkan K.\'nin, S.P.\'nin yanına gelmesi için gönderdiği tehdit içerikli mesajlar da delil olarak teslim edildi. Polis, Erkan K.\'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Erkan K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, \'cinsel taciz\' ve \'tehdit\' suçundan tutuklandı.

Anne S.P., tutuklama kararı ardından adliyeden polisler eşliğinde götürülen Erkan K.\'ye tepki gösterdi. Gazetecilere konuşan S.P., şöyle dedi:

\"12 yaşındaki kızımı taciz etmiş. Ellemeler, öpmeler ve tehdit mesajları ile kızımı rahatsız ediyormuş. Ben de olayı bilmiyordum. Kızım 1 haftadır durgundu. Ne olduğunu sorunca bana durumu anlattı. Taciz edildiğini söyledi. Ben karakola gitmeden bu kişinin evine gittim. Bağırdım. Kızımın daha 12 yaşında olduğunu söyledim. O da bana \'Ben 12 yaşındaki çocuklara dokunmamaya tövbe ettim\' dedi. Bu baş belasını karakola şikayet ettim. Çocuğa gönderilmiş olan tehdit mesajlarını da karakola verdim. Şikayetçiyim. Bu işin peşini bırakmayacağız.\"



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