T24 LogoT24 Logo
Gündem

Komşusunu yaralayıp, intihar etti

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de işçi, 32 yaşındaki Ekrem Ö

30 Aralık 2017 14:24

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de işçi, 32 yaşındaki Ekrem Ö., henüz belirlenemeyen nedenle komşusu, 53 yaşındaki Osman Doğan\'ı av tüfeğiyle yaraladıktan sonra, aynı silahla intihar etti.
Olay, Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak\'ta meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve evli olduğu belirtilen Ekrem Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Osman Doğan\'a sokakta av tüfeğiyle ateş etti. Saldırgan kaçarken, omuz, sol kol ve yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğan ise çağrılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan Ekrem Ö.nün cep telefonu, Çamlıca Mahallesi Olgunluk Sokak\'ta bulundu. Polis ekiplerinin aradığı Ekrem Ö. Olgunluk Sokak\'taki 2 katlı kullanılmayan bir evin bahçesinde aynı tüfekle kendisini vurdu.
Silah sesi üzerine çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Ekrem Ö.\'yü ağır yaralı halde buldu. Ekrem Ö., 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı ESOGÜ Hastanesi\'nde kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Osman Doğan\'ın tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyüp KELEBEKESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRDoğanOlayMahallesi Nallıhan SokakBirEkremOsman DoğanSaldırganEskişehir OsmangaziESOGÜ HastanesiKaçan EkremMahallesi Olgunluk Sokak PolisOlgunluk SokakSilahAcilAğırOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24