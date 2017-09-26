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Komşusunu öldüren kadına 13 yıl 4 ay hapis cezası

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, kocası ile ilişki yaşadığını ileri sürdüğü komşusu Memnune C

26 Eylül 2017 22:32

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde, kocası ile ilişki yaşadığını ileri sürdüğü komşusu Memnune C.\'yi boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Anıl Toktutan, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Buca ilçesi Kooperatifevleri Mahallesi\'nde 2016 Mayıs ayında meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Anıl Toktutan, kocasıyla ilişki yaşamakla suçladığı komşusu 33 yaşındaki Memnune C.\'yi, ziyarete gittiği ablasının evinde 15 yaşındaki kızı A.C.\'nin gözleri önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Annesini kanlar içerisinde gören A.C., çığlık atarak yardım isterken, katil zanlısı Anıl Toktutan, polis tarafından yakalandı. Toktutan, polisteki ilk ifadesinde, \"Memnune C. kocamla bir kere kaçtı. Kendisine bir kere şans verdim. Uyarıma rağmen görüşmeye devam edince onu öldürdüm\" dedi. Adliyeye sevk edilen Anıl Toktutan, hakkında \'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın son duruşmasına, sanık Anıl Toktutan, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık avukatı Muhsin Şenocak, müvekkilinin olayı tasarlamadığını, konuşmak için evine gittiği Memnune C. ile tartışması nedeniyle öfkelendiğini öne sürerek, bu durumun dikkate alınmasını istedi. Son sözü sorulan sanık Anıl Toktutan ise, \"Çok pişmanım. Keşke bu olay yaşanmasaydı\" dedi.  
Kahkeme heyeti, sanık Anıl Toktutan\'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Suçu haksız tahrik altında işlediği kanaatiyle ceza 16 yıl hapse indirildi. Sanığın duruşmalardaki iyi hali ve olaydan duyduğu pişmanlık da göz önünde bulundurarak verilen cezayı 13 yıl 4 ay hapse indirildi.

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