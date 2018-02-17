Komşusunu baltayla kafasına vurarak öldürdü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan Bayram O. (37), aralarında husumet bulunan komşusu İsmail Şahin'i (48) yaşadıkları tartışmanın ardından baltayla başına vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Lapseki'ye bağlı Adatepe köyünde meydana geldi. Bayram O. ile komşusu İsmail Şahin, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Daha önceden de aralarında husumet olduğu iddia edilen komşulardan Bayram O., eline aldığı baltayla İsmail Şahin'in başına birkaç kez vurdu. Şahin, aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Bayram O., jandarma tarafından gözaltına alınırken, İsmail Şahin'in cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.