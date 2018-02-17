T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Komşusunu baltayla kafasına vurarak öldürdü

Çanakkale'de komşusunun baltayla saldırdığı İsmail Şahin hayatını kaybetti

17 Şubat 2018 23:18

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan Bayram O. (37), aralarında husumet bulunan komşusu İsmail Şahin'i (48) yaşadıkları tartışmanın ardından baltayla başına vurarak öldürdü. 

Olay, dün akşam saatlerinde Lapseki'ye bağlı Adatepe köyünde meydana geldi. Bayram O. ile komşusu İsmail Şahin, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Daha önceden de aralarında husumet olduğu iddia edilen komşulardan Bayram O., eline aldığı baltayla İsmail Şahin'in başına birkaç kez vurdu. Şahin, aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Bayram O., jandarma tarafından gözaltına alınırken, İsmail Şahin'in cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER

İsmail Şahinçanakkalelapsekicinayetbaltakomşu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24