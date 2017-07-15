Komşusunu 14 keser darbesiyle öldürdü; 'iyi hal'den 25 yıl hapis cezası aldı

Bursa'da, evinin kapısında gördüğü komşusu 25 yaşındaki İmdat Oran'ı eşi ile olan yakınlığından rahatsız olduğu için başına keserle 14 kez vurarak öldürdüğü öne sürülen 30 yaşındaki Hâkim Özbay, önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığa duruşmadaki iyi halinden dolayı cezasını 25 yıla indirdi.

Hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan Hakim Özbay, daha önce yaptığı savunmada, "İş çıkışı evime geldiğimde yatak odasında eşim Alev'i gecelikle, İmdat'ı ise giyinik gördüm. Sonra da kendisini öldürdüm" dedi. Mahkemede ifade veren Alev Özbay ise eşinin gerçekleri söylemediğinini belirtip, "O gün ben evde oturuyordum. İşten gelen Hakim kapının zilini çalıp bana, 'İmdat'ı öldürdüm. Bana battaniye ver' dedi. Ben de dışarı çıkıp telefon ile polise haber verdim" dedi.

Karar aşamasına gelen yargılamaya devam edidi. Çıktığı son duruşmada ifadesini tekrarlayan Hakim Özbay son sözü olarak "Takdir mahkemenindir" dedi.

Duruşmaya kısa süre ara veren heyet, Hakim Özbay'ı önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alarak bu cezayı 25 yıla indirdi.

Yargılama sonrası açıklamada bulunan öldürülen İmdat Oran'ın ağabeyi Behçet Oran, "Hakim Özbay'ın cinayeti namus meselesi yüzünden işlediği iddiaları doğru değil. Yalan söylüyor. Hiç yüzünden kardeşimi öldürdü. Yazık oldu kardeşime" diye konuştu.