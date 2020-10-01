Komşusundan doğan çocuğuna sevinen kadın Koronavirüs çıktı; Esra Erol'un ekibi panikte!

Çocuğunun komşusundan olmasına sevinmesiyle Türkiye'nin gündemine gelen Esra Karakuş'un Koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası Esra Erol'un ekibinin panik yaşadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programını katılan Esra Karakuş'un 4 aylık bebeğinin kendisinden yaşça büyük olan komşusundan olduğunu söyledi. Programda yapılan DNA testinde bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Esra Karakuş İstanbul'dan Aydın'a döndü.

Memleketi Aydın Nazilli'ye gelişinde polis merkezine götürülen ve ifadesi alınan Esra Karakuş'a, yerleştirildiği sığınma evinde Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan kadın, hastanede tedaviye alındı.



Esra Karakuş'la temas eden sığınma evindeki 2 personelin ise evde karantinaya alındığı öğrenildi. Esra Karakuş'un kızı ise devlet korumasına alındı.

Öte yandan Esra Karakuş'un Koronavirüs'e yakalanmasının ardından Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenildi. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor.