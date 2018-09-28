Komşusundan aldığı patlıcan ve elma ile pazarcılığa başlayıp, hayata tutundu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in Mezitli ilçesinde çöpten yiyecek toplayıp hasta eşi ve çocuklarının terk ettiği torunlarına bakmaya çalışan Saadet Dağlı (70), komşusundan aldığı üç elma ve üç patlıcanı satarak başladığı pazarcılıkla geçimini sağlıyor.

Kent merkezinde satın aldığı arsanın Hazine arazisi olduğunu öğrendikten sonra hayatında birçok olumsuzluk yaşayan Saadet Dağlı, araziye yaptığı kulübeyi terk edip 8 torunu ve hasta eşi ile birlikte naylon çadırda yaşamaya başladı. Bu süre içerisinde çöpten topladığı yiyeceklerle eşine ve torunlarına bakan Dağlı\'ya, komşusu, Mezitli\'deki Kadın Üretici Pazarı\'nda sebze ve meyve satmasını önerdi. Saadet Dağlı, komşusunun tavsiyesiyle pazarcılık yapmaya karar verdi.

Yol parası olmadığı için Esenbağlar Mahallesi\'nden yürüyerek gittiği Mezitli\'de Kadın Üretici Pazarı ofisinde sorumlu Candan Darıcı ile görüşen Dağlı, kendisine pazarda bir tezgah verilmesini istedi. Saadet Dağlı, belediyenin talebini karşılamasıyla Kadın Üretici Pazarı\'nda pazarcılığa başladı.

\'1 METREKARELİK CENNET\'

Hayatının pazarcılıkla değiştiğini belirten Saadet Dağlı, \"Pazara gidip derdimi anlattığımda evde ekmek bile olmadığını anladılar sanki. Elime bir gıda kolisi verdiler. Kadın Üretici Pazarı\'nda başlattılar. Satacak bir şeyim de yok. Komşudan üç patlıcan, üç tane de elma alıp satışa başladım. Allah sebep olan herkesten binlerce kez razı olsun. Bana bu 1 metrekarede cenneti bağışladılar. Şimdi çöpten ekmek toplamıyorum. Tek oda da olsa başımı sokabildiğim bir evim var. Zamanında naylon çadırda yaşayan bir insan için bunun ne büyük bir zenginlik olduğunu kimsenin bilmesi mümkün değil. Kazandığım para ile hem hasta eşime bakıyorum hem de torunlarıma harçlık verebiliyorum\" dedi.



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