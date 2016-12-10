Komşusuna WiFi şifresini verdi, 'FETÖ'den gözaltına alındı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde komşusuna evindeki interneti kullanmasına izin veren Yusuf Taf, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yusuf Taf'ın komşusu İ.İ’nin FETÖ ile ilgili mesajlaşma ve yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Körfez ilçesinde evi bulunan ve İsviçre’de yaşayan İ.İ. geçen temmuz ayında kalmak için geldiği evinde interneti olmayınca alt komşusu Yusuf Taf’tan internetinin wifi şifresini isteyerek bilgisayarını kullandı. Daha sonra İ.İ., İsviçre’ye döndü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde Yusuf Taf’ı evinde gözaltına aldı ve evindeki bilgisayarlara da el konuldu.

Yapılan incelemede Taf’ın internetini kullanan ve İsviçre’de yaşayan üst kat komşusunun Fethullahçı Terör Örgütü ile çeşitli mesajlaşmalar ve yazışmalar yaptığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Yusuf Taf daha sonra serbest bırakıldı.