Komşusuna saksı attı; 'Silahla basit yaralama' suçundan ceza aldı

Komşusu N.D.'ye (43) içi toprak dolu saksı atarak yaraladığı gerekçesi ile "Basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Z.T.'nin (53) yargılandığı davada mahkeme, saksıyı silahtan saydı. Mahkeme, Z.T.'yi, "Silahla basit yaralama" suçundan 1800 lira adli para cezasına çarptırdı.

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan Z.T. ve N.D. katıldı. Savunmasını yapan tutuksuz sanık Z.T. müşteki N.D.'nin eşi İ.T.'nin imam nikahlı eşi olduğunu ve eşinin N.D.'yi kendilerine ait olan oturdukları dairenin karşısındaki daireye yerleştirdiğini savundu. Olay günü müşteki N.D.'nin kendisine doğru elinde bıçakla geldiğini savunarak, "Elinde bıçağı görünce bana saldıracağından korktum ve gördüğüm saksıyı müştekiye doğru fırlattım" dedi. Oturduğu daireyi Z.T.'nin eşi İ.T.'den kiraladığını, aylık 800 lira kira ödediğini söyleyen müşteki N.D., "Kesinlikle İ.T.'nin imam nikahlı eşi değilim. Sanık ile eşinin boşanma davaları sürüyor, sanık boşanma davasına delil olarak kullanmak için bana iftira atmıştır" dedi.

Mahkeme, sanığı, "Basit yaralama" suçundan 120 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Sanığın müştekiye attığı saksıyı silahtan sayan mahkeme cezayı, "Silahla basit yaralama" suçundan 180 güne çıkardı. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğine hükmeden mahkeme, sanığın cezasını 90 gün adli para cezasına düşürdü. Mahkeme, sanığın, günlüğü 20 liradan 1800 lira adli para cezası ödemesine hükmetti. (DHA)