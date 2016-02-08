Komşusuna 'fasulye sırığıyla' vuran çiftçi için 4.5 yıla kadar hapis istemi

Yargıtay, komşusunu fasulye sırığıyla yaralayan vatandaşın yargılandığı davayı şikâyetten vazgeçilmesi nedeniyle düşüren mahkeme kararını bozdu. Kararda, “Silahla yaralama şikâyete tabi değildir” denildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Düzce’de bir çiftçi, tartıştığı komşusunu fasulye sırığıyla vurarak yaraladı. Bir süre hastanede tedavi gören komşunun şikâyeti üzerine çiftçi hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “yaralama” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın görüldüğü Düzce 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde dinlenen komşu, daha sonra şikâyetinden vazgeçtiğini söyledi. Bu gelişme üzerine mahkeme, davanın düşürülmesine karar verdi. Karar, Düzce Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edildi.



Yargıtay bozdu



Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, emsal bir karara imza attı. Daire, olayda kullanılan fasulye sırığının, “doğurduğu sonuç itibariyle fiilen saldırıda kullanılmaya elverişli olması nedeniyle silah niteliğinde olduğuna” karar verdi. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “silahla yaralama” suçunun da şikâyete tabi olmadığının gözetilmesi gerektiği belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı: “Şikâyetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi yasalara aykırıdır, bu nedenle yerel mahkemenin kararı bozulmuştur.” Bu karar uyarınca komşusuna fasulye sırığı ile vuran çiftçi, şikâyet geri çekilmesine rağmen “silahla yaralama” suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle yeniden yargılanacak.