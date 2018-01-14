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Komşusu tarafından yaralandı, hastanede öldü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, komşusu Ekrem Ö

14 Ocak 2018 16:04

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, komşusu Ekrem Ö.\'nün (32) intihar etmeden önce av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Osman Doğan (53), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 29 Aralık günü, Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak\'ta meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan ve evli olduğu belirtilen Ekrem Ö., belirlenemeyen nedenle tartıştığı komşusu Osman Doğan\'a sokakta av tüfeğiyle ateş etti. Omzuna, sol koluna ve yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğan, çağrılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Ekrem Ö., Çamlıca Mahallesi Olgunluk Sokak\'ta, kullanılmayan 2 katlı evin bahçesinde aynı tüfekle kendisini vurdu. Silah sesi üzerine çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Ekrem Ö.\'yü ağır yaralı halde buldu. Ekrem Ö., 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı ESOGÜ Hastanesi\'nde kurtarılamadı.
Ağır yaralanan Osman Doğan ise 29 Aralık\'tan beri tedavi gördüğü ESOGÜ Hastanesi\'nde bugün hayatını kaybetti. Doğan\'ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

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