Komşunun erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 62 yaşındaki emekli Y.Y.T., aynı apartmanda oturan komşusunun 11 yaşındaki erkek çocuğu A.A.\'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Y.Y.T. ifadesinde, \'\'Çevremde itibar sahibi birisiyim. Bana iftira atılıyor\" dedi.

Olay, merkez Karatay İlçesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. eşi E.A. ve oğlu A.A.\'yı yanlarına alarak geçtiğimiz Kurban Bayramı\'nda, bayramlaşmak için komşuları Y.Y.T.\'nin evine gitti. A.A. burada annesi E.A.\'ya, \'\'Ben bu eve daha önce birçok kez geldim\'\' dedi. Bu durumdan şüphelenen anne E.A., oğluna \'\'Buraya ilk kez geliyoruz, sen ne zaman geldin\'\' diye sordu. İlk başta annesine bir şey anlatmayan A.A., bir sonraki gün annesine başından geçenleri anlattı. A.A., annesine, üst kat komşularının daha önce kendisini birçok kez evine çağırdığını ve kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Anne E.A., bunun üzerine polis merkezine giderek şikayette bulundu.

\'TEMASIM OLMADI\'

Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheli Y.Y.T.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.Y.T. ifadesinde, \" Benim hiçbir psikolojik rahatsızlığım yok. Adı geçen çocuk geçtiğimiz bayramda ailesiyle bayram ziyaretine geldi. Aynı apartmanda oturuyoruz. Bu çocuk önceden de benim evime yalnız gelmiş. Kapıyı kızım açmış. Ben de çocukları sevmediğim için kızıma bir daha gelirse içeri alma dedim. Çocuğun babasıyla site giriş çıkışlarında merhabalaşırız. Kendileriyle bir husumetim yoktur. Ben bu çocuğu ikametime çağırıp, odama götürmedim. Herhangi bir cinsel temasım olmadı. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Ben çevremde itibar sahibi birisiyim\" dediği öğrenildi.

Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Y.Y.T., \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan tutuklandı.



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