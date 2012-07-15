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Politika

'Komşularla sıfır sorun' neden çöktü?

Davutoğlu, İngiltere'nin Oxford şehrindeki düşünce kuruluşu Ditchley'nin 48. yıllık toplantısında, 'Değişen Dünyada, Değişen Türk Dış Politikası' başlıklı bir konuşma yaptı

15 Temmuz 2012 15:35

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye krizi sonrası Türkiye'nin komşularla sıfır sorun politikasının çöktüğü yönündeki eleştirilere değinerek "Gelecekteki Suriye ile sıfır problem yaşamayı garantilemek için, bugün Suriye ile sorunumuz var" dedi.

Davutoğlu, İngiltere'nin Oxford şehrindeki düşünce kuruluşu Ditchley'nin 48. yıllık toplantısında, "Değişen Dünyada, Değişen Türk Dış Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki Esad rejiminin er geç düşeceğini "Kendi halkını bastıran bir rejim kurtulamaz" sözleriyle dile getirdi.

Eski ingiltere Başbakanı Winston Churchill'in bir dönem çalışma rezidansı olarak da kullandığı tarihi Ditchley Vakfı binasındaki konuşmanın gündeminde Suriye krizi vardı.

İngilizce konuşan Dışişleri Bakanı, eleştiriye uğrayan komşularla sıfır sorun politikası üzerinden durumu değerlendirdi.

Davutoğlu, "Bu politikamızın olması çok iyiydi, 'Neden şimdi Suriye ile problem yaşıyorsunuz?' diyorlar. Gelecekteki Suriye ile sıfır problem yaşamayı garantilemek için, bugün Suriye ile sorunumuz var. Eğer Beşar Esad ile bugün iyi ilişkilerimiz olursa, Esad sonrası rejim bize bu kadar dostanez olmaz" dedi.

Davutoğlu, Suriye krizi üzerinden Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesi gerektiği mesajını da verdi.

Davutoğlu, uluslararası toplumun Suriye halkıyla dayanışma içinde olması gerektiğini ve Türkiye'nin Suriye halkını desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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