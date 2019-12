-''KOMŞULARLA SIFIR PROBLEM GEREKİR'' İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''İstikrarlı bir demokrasi için 'güvenli uluslararası çevre' ve 'komşularla sıfır problem' gerekir'' dedi. Davutoğlu, Dünya Liderler Sempozyumu dolayısıyla Çırağan Sarayı'nda verilen akşam yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu hassas coğrafi bölgenin önemine işaret ederek, Türk-Amerikan ilişkilerinin özgünlüğüne değindi. Çevresindeki istikrarsızlıkların Türkiye'yi etkilediğini, Türkiye'nin bunu pasif olarak izleyemeyeceğini, krizlere karşı öncü rol oynamak zorunda olduğunu vurgulayan Davutoğlu, ABD'nin de küresel olaylarda öncü rol oynama zorunluluğu bulunduğunu kaydetti. Davutoğlu, ''Dolayısıyla küresel ve bölgesel düzeyde Türk-Amerikan işbirliği çok anlamlıdır ve müthiş bir sinerji getirecektir'' dedi. Bölgesel düzeyde çok aktif olacaklarını, 2003'te yeni aktif bir dış politika tanımlamaya çalıştıklarını ifade eden Davutoğlu, bunun için belirledikleri 6 ilkeyi Türk-Amerikan ilişkileri çerçevesinde ele almak istediğini anlattı. Davutoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile konuştuğunu, gelecek ay bu ülkeye kendisinin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gideceğini belirterek, Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir ekonomik havzaya sahip olunacağını aktardı. -ERMENİSTAN İLE PROTOKOLLER- Ermenistan ile imzalanan protokollerin hala beklediğini ifade eden Davutoğlu, ''Bir gün Kafkasya'da Azerbaycan-Ermenistan barışının da dahil olduğu kapsamlı bir barış içerisinde bu protokoller uygulanacak. Bu bizim vizyonumuz'' dedi. Davutoğlu, Türkiye'nin Orta Doğu'da, Irak'ta Sünnileri ikna için çalıştığını, Lübnan'da, İsrail-Suriye görüşmelerinde çaba gösterdiğini anlatarak, 2008'deki dolaylı görüşmeler sırasında İsrail-Suriye barışının imzalanması için her şey hazırken İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonucu üç yıllık çabanın bir günde çöktüğünü anlattı. Bölgede şiddet, abluka politikaları istemediklerini vurgulayan Davutoğlu, ''İsrail-Suriye kalıcı barışı için gereken her şeyi tekrar yapmaya çalışacağız'' dedi. Davutoğlu, bölgede siyasi diyaloğu, ekonomik karşılıklı bağımlılığı, çok kültürlülüğü, bir arada yaşamayı, herkes için güvenliği desteklediklerini belirterek, Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü, bunun için istikrarlı, güvenli çevrenin şart olduğunu, Nabucco gibi projelerin hayata geçmesi için ablukaların olmaması gerektiğini söyledi. Ahmet Davutoğlu, ''Bu nedenle Türkiye, ara buluculuğun ve barışı kurmanın şampiyonudur. Ekonomik gelişme için bunu yapıyoruz. Güçlü bir ordumuz va, ama biz diplomasimizle daha da güçlenmiş bir yumuşak güç oluyoruz. Biz her yerde olacağız'' diye konuştu. -İRAN KONUSU- İran konusuna da değinen Davutoğlu, şöyle devam etti: ''ABD ile İran konusunda şu noktada mutabıkız; ne olursa olsun bölgemizde hiçbir ülkenin nükleer silahlara sahip olmasını istemiyoruz. İran nükleer sorununun diplomasi ile çözümlenmesini istiyoruz. Çünkü Irak'taki savaş gibi bir deneyimimiz var. Bu yinelenmemeli. Çünkü Irak'ın faturasını Türkiye ödedi 1990'larda, ekonomik sorunlarla terörle. İran oylamasında BM Güvenlik Konseyinde 'hayır' oyu verdik, çünkü biz Tahran Anlaşmasını müttefiklerimize danışarak yapmıştık.'' Türkiye'nin uluslararası alanda daha aktif olacağını aktaran Davutoğlu, Türkiye'nin yeni bir imaja sahip olmasını istediklerini kaydetti.