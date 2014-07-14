T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Komşuların park kavgası; 5 yaralı, 12 gözaltı

Adıyaman'da yaşanan kavgayla ilişkisi olduğu iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

14 Temmuz 2014 09:11

Adıyaman'da iki komşu aile arasında park meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Yavuz ve Aslan aileleri arasında otomobillerinin park meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinin ev ve otomobiline zarar veren komşuları biber gazı ve cop kullanarak ayırmaya çalıştı.

Uzun süre devam eden kavga, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla sona erdi.

Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 1'i polis 5 kişi, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgayla ilişkisi olduğu iddia edilen 12 kişiyi gözaltına aldı.

ETİKETLER

komşupark kavgasıyaralıgözaltıpolisadıyaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24