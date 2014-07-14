Komşuların park kavgası; 5 yaralı, 12 gözaltı

Adıyaman'da iki komşu aile arasında park meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Yavuz ve Aslan aileleri arasında otomobillerinin park meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinin ev ve otomobiline zarar veren komşuları biber gazı ve cop kullanarak ayırmaya çalıştı.

Uzun süre devam eden kavga, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla sona erdi.

Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 1'i polis 5 kişi, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgayla ilişkisi olduğu iddia edilen 12 kişiyi gözaltına aldı.