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KOMŞULARIN PARK KAVGASI: 10 YARALI

AKSARAY'da aynı apartmanda oturan iki komşu arasında araç parkı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı

27 Kasım 2018 12:00

AKSARAY\'da aynı apartmanda oturan iki komşu arasında araç parkı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.   Olay, saat 01.00 sıralarında  Taşpazar Mahallesi 831 Sokak Doğanlar Apartmanı önünde  meydana geldi. Hacı Mustafa D. (61), aracını bina önüne park etmek isterken iddiaya göre, komşusu Celal T. (58), aracı başka bir yere park etmesini söyledi. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgaya her iki tarafında aile fertleri de katıldı. Taşlı ve sopalı kavgada, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sevk edilen polisin müdahalesiyle sona erdi. Kavgada, Hacı Mustafa D.,  Dursun Ali D. (20), Hacı Kuddusi D. (24), Ertuğrul D. (30), Fatih Yavuz D. (22), Muzaffer Çağrı D. (27), Celal T., Recep T. (27), Fatmana T. (47) ve Süleyman T. (64) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ertuğrul D.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Diğer yaralılarda yapılan tedavilerinin ardından taburcu olup, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü 
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- Yaralının hastaneye getirilmesi 
- Hastane dışından detay
- Polis merkezi dışından detay

(Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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