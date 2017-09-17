Komşuları rahatsız olmasın diye hayvanlarını iş yerinde besliyor

Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde mobilya ustası Mehmet Öznurlar, evinde beslediği, kuş, tavuk ve köpeğini, komşuları rahatsız olmasın diye sanayi sitesindeki işyerinin çatısına taşıyıp, orada besliyor.

30 yıldır hayvanlarla iç içe olduğunu belirten 32 yaşındaki Mehmet Öznurlar, evinde ve bahçesinde beslediği güvercin, keklik, muhabbet kuşu, köpek ve tavuklarını gürültü ve koku nedeniyle komşuları rahatsız olmasın diye 3 ay önce iş yerinin çatısına taşıdı. Burada onlar için ayrı kafes ve barınak yaptıran Öznurlar, \'\'Bu çok sevdiğim hayvanlar ailemizin bir parçası oldu. Ama apartmanda sıkıntı da oluyordu. Komşularım rahatsız olmasın diye ben de işyerimin çatı katını hayvanlarıma ayırdım. Ailem hayvanları görmek için her gün işyerime geliyor. Benim için de en güzel vakitlerim, beslediğim hayvanlarla geçirdiğim vakittir. Sabahları ve akşamları onlarla ilgileniyorum. Acil yetişecek işim olsa bile o gün erkenden kalkıyorum ve onlara mutlaka zaman ayırıyorum. Onlarsız olmuyor\'\' dedi.



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