Komşuları, Özge Özpirinççi'yi evden çıkarmak için imza topladı

Özge Özpirinçci'nin Bağdat Caddesi Erenköy'deki komşuları, genç oyuncunun evi boşaltması için imza topladı. Özpirinççi'nin sabaha kadar süren partiler yaptığını ve yüksek sesle müzik dinlediğini söyleyen komşular, 'Özge’nin buradan gitmesi için elimizden geleni yapacağız' dedi.

HT Magazin'den Faik Erdemli'nin haberine göre, Özge Özpirinçci’nin başı, oturduğu apartmandaki komşularıyla dertte. Güzel oyuncu, Bağdat Caddesi Erenköy’de kirada oturduğu evinde sabahlara kadar arkadaşlarıyla partiler yapıp yüksek sesle müzik dinleyince komşularını çileden çıkardı.

Komşuları, defalarca uyarmalarına rağmen partilerine devam eden Özpirinçci’nin evden çıkarılması için aralarında imza topladı. Bir apartman sakini, “Özge’nin buradan gitmesi için elimizden geleni yapacağız' açıklamasını yaptı.