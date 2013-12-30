Komşular arasında gürültü kavgası: 2 ölü

İstanbul Avcılar'da gürültü nedeniyle komşularıyla kavga eden Ercan T. pompalı tüfekle 2 komşusunu öldürdü, bir kişiyi de ağır yaraladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Avcılar'ın ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi’ndeki bir apartmanda komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ercan T. ile komşuları arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine Ercan T., pompalı tüfekle komşuları Suadet Doğan ve oğlu Anıl Doğan ile diğer komşusu Kadir Karaca'ya ateş etti. Suadet Doğan olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Anıl Doğan ile komşusu Kadir Karaca ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Anıl Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamazken Kadir Karaca'nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay sonrası, pompalı tüfeği ile kendini eve kilitleyen Ercan T'yi özel harekat polisleri ikna etti. Gözaltına alınan Ercan T, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Suadet Doğan'ın cesedi, cenaze nakil aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.