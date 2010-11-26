-KOMŞUDA GREV DALGASI ATİNA (A.A) - 26.11.2010 - Yunanistan'da liman ve sivil hava taşımacılığı çalışanları, toplu taşıma araçlarının şöförleri ve gazetecilerin 24 saatlik grev yapma kararı aldıkları bildirildi. Grev kararı, çalışma koşulları ile hükümetin, bütçe açığının daraltılması için IMF ve AB'yle yaptığı memorandum çerçevesinde hayata geçirilen kemer sıkma önlemlerini protesto etmek amacıyla alındı. Bu arada, Liman çalışanlarının, 48 saat önce başlattıkları grevlerini bugün 48 saat daha sürdürme kararı almalarıyla birlikte anakara ile adalar arasındaki bağlantı koptu. Öte yandan, 30 kasımda ise basın-yayın çalışanlarının 24 saatlik greve gidecekleri açıklandı. Aynı gün, sivil havayolu taşımacılığı çalışanlarının 24 saatlik greve gitmeyi planladıkları belirtilirken, 1 aralıkta da şehir içinde görev yapan tüm toplu taşıma araçları şöförlerinin, çeşitli saatlerde iş durdurma eylemleri yapmayı veya 24 saatlik greve gitmeyi düşündükleri kaydedildi. Yunanistan İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) ile Kamu Çalışanları Konfederasyonu da (ADEDY), 15 Aralık'ta ülke genelinde 24 saatlik greve gidilmesi çağrısında bulundular.