Komşu kavgasında silahlar çekildi

Gaziantep'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilket Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateşle, Meryem T. ve Nejla T. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerinde bulunan yakınları tarafından özel bir otomobille Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Olay yerine gelen polis, kavgaya karışan kişiLeri ve kullanılan silahı bulmak için çalışma başlattı.