Komşu kavgasında 37 günlük bebek ağır yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da komşular arasında evin bacasından sızan su nedeniyle çıkan kavgada, annesinin kucağındaki 37 günlük kız bebek, başına isabet eden taşla ağır yaralandı. Bebek hastaneye kaldırılırken, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 771 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binada oturan komşular arasında, bacadan yağmur suyu sızması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, ev sahipleri Taşkıran ve Yıldız aileleri taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında annesi Gurbet Yıldız\'ın (21) kucağında olan 37 günlük Semanur bebeğin başına taş isabet etti. Ağır yaralanan bebek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda solunumu duran bebek, Karaman Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Kavgada her iki taraftan da taş ve sopalarla yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis olay ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.



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