Komşu iki ülke Edirne'deki festivalde buluştu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Bakanlığı\'nca desteklenen Sosyal Kalkınma ve Entegrasyon İçin Sivil Girişim Derneği liderliğinde, Bulgaristan ve Edirne\'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü Muhtarlığı ortaklığı ile yürütülen \'Ressamın Yolu Projesi\' kapsamında komşu 2 ülkenin vatandaşları düzenlenen kültür ve sanat festivalinde bir araya geldi.

IPA-Interren Sınır Ötesi İş Birliği Programı Bulgaristan- Türkiye 2014- 2020 programı dahilinde, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı\'nca desteklenen Sosyal Kalkınma ve Entegrasyon İçin Sivil Girişim Derneği liderliğinde, Bulgaristan ile Keşan\'ın Çamlıca Köyü Muhtarlığı ortaklığı ile yürütülen \'Ressamın Yolu Projesi\' kapsamında köyde \'Kültür ve Sanat Festivali\' düzenlendi. Çamlıca Köyü Kültür ve Sanat Evi\'nde yapılan festivale, Keşan Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Özcan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çamlıca Köyü Muhtarı Arif Büyükyatıkçı, Proje Yöneticisi Kremena Kyoseva, Türk ve Bulgar ressamlar, fotoğrafçılar ile iki ülke vatandaşları katıldı. Proje Danışmanı Nazife Ahmedova, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

\"Proje içerisinde her ülkeden 4\'er ressam ve 3\'er fotoğrafçı çalıştı. Eserleri farklı bölgelerdeki sergilerde tanıtılacak. Bu sergiler İstanbul, Edirne, Sofya ve Haskovo\'da açılacak. Bu bölgeyi tanıtmak amacıyla sergiler yapılacak. Amaç; bu bölgeyi tanıtmak, daha fazla turist gelmesini sağlamak ve yeni kültür rotaları oluşturmak.\"

Proje kapsamında Bulgar ve Türk ressam ile fotoğrafçıların eserlerinin yer aldığı sergi açılarak, ziyaret edildi. Bulgaristan Yani Popov Trakya Korosu ise Çamlıca Köyü Kültür ve Sanat Evi bahçesinde konser verdi. Koro daha sonra köy meydanında Bulgarca şarkılar eşliğinde halkın da katılımıyla dans gösterisi sergiledi.

POST GİYEREK BEREKET İÇİN DUA VE DANS ETTİLER

Festival kapsamında köydeki bir salonda Bulgaristan Kukeri Festivali\'ne de katılan yerel halk dansları topluluğu gösteri düzenledi. Dansçılar hayvan postları giyerek, sahnede yerel dökülen buğdaylar ve edilen dualar eşliğinde bereketli bir yıl olması için dans etti. Daha sonra ise senaryosu yerel korku hikayelerinden esinlenerek Billur Çelik tarafından yazılan ve Keşan ÜJ-Bej tiyatro ekibi oyuncuları tarafından canlandırılan \'Kara Nine\' ve \'Ölü Gelinler\' adlı epik tiyatro oyunu ile dans gösterisi sahnelendi.

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