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Yaşam

Komşu çocuklarına cinsel istismara 44 yıl hapis

Kocaeli'de çocuklara "cinsel istismarda bulunduğu" iddiasıyla yargılanan 65 yaşındaki sanık, 43 yıl hapse mahkûm edildi.

06 Mayıs 2010 03:00

T24 - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde komşularının kız çocuklarına ''cinsel istismarda bulunduğu'' ve ''hürriyetlerinden yoksun bıraktığı'' iddiasıyla yargılanan 65 yaşındaki sanık, 43 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Y.Ç. avukatı ile birlikte katıldı. Duruşmada, cinsel istismara uğrayan çocukların yakınları da hazır bulundu.


Duruşmada son sözleri sorulan sanık ve vekili, önceki duruşmalardaki savunmalarının tekrar ettiklerini beyan etti.


Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, olay tarihinde en büyüğü 11 yaşında kız çocuklarına ''cinsel istismarda bulunmak'' ve onları ''hürriyetlerinden yoksun bırakmak'' suçlarından, sanık A.Y.Ç'yi toplam 43 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.


Duruşmanın ardından A.Y.Ç, tutuklu bulunduğu Kocaeli C Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.


Bu arada, cinsel istismarda bulunulan çocuklardan 8 yaşında olanının, sanığın toruyla aynı sınıfta öğrenim gördüğü öğrenildi.

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