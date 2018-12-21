Komşu bir tahlil yapsana: "Cerrahpaşa, eksiklerini çevre hastanelerden temin ediyor"

Döviz kurundaki artış, hastanelere yeterli ödenek ayrılmaması, tıp fakültesi hastanelerinin Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile birleştirilmek istenmesi gibi pek çok durum, özellikle üniversite hastanelerinde mali krizlerin derinleşmesine neden oldu. Bu sorunu yaşayan hastanelerin başında yıllık 2.5 milyon kişiye poliklinik hizmeti veren Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Çapa) geliyor. Hatta iki üniversitenin borçlarının 650-700 milyon liraya yaklaştığı ve bunun da giderek arttığı belirtiliyor. Cerrahpaşa’da malzeme sıkıntısı yaşandığı, eksiklerin çevre hastanelerden temin edildiği iddia ediliyor.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, son günlerde tıbbi malzemelerin bulunamadığı haberleri ile gündemde. En basit enjeksiyon iğnesinin bulunmasının bile sorun haline geldiği belirtiliyor. Hastanenin birçok kliniğinde eksik malzeme listesine bakıldığında vücut bakım süngerinden varis çorabına, hasta bezinden steril ameliyat muşambasına, alerji testleri için gerekli kitlerden kâğıt ve ipek flasterlere, hasta önlüğünden biyopsi aletlerine, kelebek iğneden saç bakım bonesine, idrar torbasından ultrason jeline, kataterden girişimsel radyoloji enjeksiyonuna, hatta basit ağrı kesicilere dek uzunca bir liste olduğu belirtiliyor.

Hastanenin eksik malzemeleri çevre hastanelerin stoklarından temin etme yoluna gittiği, hatta bazı labarotuvar hizmetleri için de yine çevre hastanelere yönlendirildiği söylenenler arasında.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Pınar Saip, tüm üniversite hastanelerinde benzer sorunların yaşandığını belirterek, “Maalesef üniversite hastaneleri için ekonomik sorunlar çözümsüz gibi gösterilerek bakanlığa bağlanmak isteniyor. SGK geri ödemeleri eksik ve çok geç yaptığı için medikal malzeme firmaları ihalelere girmiyor ve malzemelerin bulunmasında sorunlar yaşanıyor. Bir üniversite hastanesinin bakanlığa bağlanması bilimsel özerkliğin yok edilmesi, performans sistemi nedeniyle eğitime ağırlık verilmemesi ve eğitimin giderek azalması anlamına gelir, bu da nitelikli öğrencilerin yetişmesini engeller. Üniversite hastanesi çalışanları, öğretim üyeleri, sorunların hastalara yansımaması için azami gayret sarfediyor” dedi.

"Kalıcı çözüm değil"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol, geçen hafta cuma günü başhekimliğin, kliniklerden eksiklerinin listesini istediği ve “hastalardan malzeme isteği yapmayacaksanız, elimizde olanları kullanacağız,” diye talimat verdiğini anımsatarak, “Diğer hastanelerden tedarik edilen malzemelerle sorun kısmen çözülüyor ama ameliyatlar ve diğer girişimler yapılamıyor,” iddiasında bulundu.

Hastane: Asılsız

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden yapılan açıklamada, ameliyatların gerektiği şekilde yapıldığı belirtildi.