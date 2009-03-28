Komşu bir puanı aldı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, 2. Grup'ta Yunanistan deplasmanda İsrail ile 1-1 berabere kaldı. 8. Grup'ta ise Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan'ı 2-1'le geçti.



2. Grup'ta ilk 4 maç sonunda 9 puan toplayan Yunanistan, 8 puanla hemen arkasında yer alan İsrail'e konuk oldu.



2004'ün Avrupa şampiyonu, 42. dakikada Gekas ile öne geçtiği karşılaşmada, 55. dakikada Golan'ın golüne engel olamayarak beraberliğe razı oldu.



Bu skorla, Yunanistan puanını 10'a, İsrail ise 9'a yükseltti.



Kıbrıs Rum Kesimi sonunculuktan kurtuldu



8. Grup'ta ise, son iki sıradaki takımlar Kıbrıs Rum Kesimi ve Gürcistan karşılaştı.



33. dakikada Constantinou ve 56. dakikada Christofi'nin golleriyle iki farklığı yakalayan Kıbrıs Rum Kesimi, 71. dakikada Kobiaschwili'nin penaltıdan kaydettiği gole engel olamamasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Puanını 4'e yükselten Kıbrıs Rum Kesimi, 2 puanlı Gürcistan'ı grup sonunculuğuna itti.