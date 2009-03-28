T24 LogoT24 Logo
Spor

Komşu bir puanı aldı

Yunanistan deplasmanda İsrail ile 1-1 berabere kaldı. 8. Grup'ta ise Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan'ı 2-1'le geçti.

28 Mart 2009 02:00

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, 2. Grup'ta Yunanistan deplasmanda İsrail ile 1-1 berabere kaldı. 8. Grup'ta ise Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan'ı 2-1'le geçti.

2. Grup'ta ilk 4 maç sonunda 9 puan toplayan Yunanistan, 8 puanla hemen arkasında yer alan İsrail'e konuk oldu.

2004'ün Avrupa şampiyonu, 42. dakikada Gekas ile öne geçtiği karşılaşmada, 55. dakikada Golan'ın golüne engel olamayarak beraberliğe razı oldu.

Bu skorla, Yunanistan puanını 10'a, İsrail ise 9'a yükseltti.

Kıbrıs Rum Kesimi sonunculuktan kurtuldu

8. Grup'ta ise, son iki sıradaki takımlar Kıbrıs Rum Kesimi ve Gürcistan karşılaştı.

33. dakikada Constantinou ve 56. dakikada Christofi'nin golleriyle iki farklığı yakalayan Kıbrıs Rum Kesimi, 71. dakikada Kobiaschwili'nin penaltıdan kaydettiği gole engel olamamasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 4'e yükselten Kıbrıs Rum Kesimi, 2 puanlı Gürcistan'ı grup sonunculuğuna itti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24