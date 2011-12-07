Komşu battı ama 'it dalaşı' sürüyor

T24

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Aralık'ta Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarına, Yunanistan F-16 uçakları ''2000 feet dikey irtifa farkı olmaksızın önden rotayı kat etmek suretiyle'' tacizde bulundu.Yunanistan F-16 uçakları, aynı gün Sakız Adası Kuzeybatısı'nda, uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarını toplam 19 dakika süre ile 4 kez radar kilidini muhafaza etmek suretiyle ''taciz'' etti.İpsara Adası'nın kuzeybatısında Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden F-16 uçakları Yunanistan'ın Limni ve N. Ankhialos Meydanları'ndan kalkan F-16 uçakları tarafından, toplam 3 dakika süre ile 2 kez radar kilidini muhafaza etmek suretiyle taciz edildi.Ayrıca Yunan F-16 uçakları, 6 Aralıkta uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan Türk F-16 uçaklarına iki kez önleme uçuşu yaptı.