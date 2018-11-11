Komşu ailelerin silahlı kavgasında ölen 2 kişi defnedildi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren İbrahim Bakış (30) ve güvenlik korucusu İbrahim Bağış (36) toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi\'nde meydana geldi. Komşu Yaşuk ve Bağış aileleri arasında, iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede iki ailenin akrabalarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Halil, Mehmet ve Mahmut Yaşuk ile İbrahim Bakış, İbrahim Bağış, Mehmet Reşat Yüksekkaya, Halil Çiter ve Mehmet Yokuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan İbrahim Bakış ile güvenlik korucusu olduğu öğrenilen İbrahim Bağış, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Bakış ve İbrahim Bağış\'ın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından bugün Şanlıurfa\'da toprağa verildi.



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