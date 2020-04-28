Komplo teorisyenlerinin hedefindeki Vuhan Viroloji Enstitüsü, Covid-19'u ürettikleri iddialarını yalanladı

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Komplo teorisyenlerinin "Koronavirüs salgınının başladığı yer" olarak nitelendirdiği Vuhan Viroloji Enstitüsü, bu iddiaları yalanladı.

Enstitü, Reuters'a yaptığı açıklamada salgının laboratuvarda başladığı iddialarının hiçbir temeli olmadığını söyledi.

Vuhan'daki laboratuvarın direktörü, hastalığın ilk olarak nasıl ortaya çıktığıyla ilgili olarak hâlâ kesin bir sonuca varılamadığına dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Nisan'da yaptığı bir basın toplantısında yeni tip Koronavirüs'ün Vuhan'da bir laboratuvarda üretip, üretilmediğini incelediklerini söylemişti. Bu açıklamalardan sonra internet üzerinde virüsün ortaya çıkış şekliyle ilgili bir çok teori üretildi.

Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı Direktörü Yuan Ziming, iddiaların "kötü niyetli" olduğunu ve hiçbir dayanağı olmadığını ifade etti.

Ziming, "Bizim yeni bir Koronavirüs dizayn edip üretme kabiliyetimiz ve niyetimiz yok" dedi.