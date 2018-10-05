Kommersant: Türkiye'de enflasyon, Venezuela'nın hızına yetişti

Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 24.5 seviyesine çıkmasıyla ilgili bir analize yer veren Kommersant gazetesi, fiyatların son 15 yılın zirvesine çıktığına dikkat çekti.

Türkiye'de enflasyon, Venezuela'nın hızına yetişti" başlığıyla yayınlanan analizde, ekonomistler fiyatlardaki artışın nedeni olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce kullanmaktan vazgeçme çağrısı yaptığı doların TL karşısında sene başından bu yana yüzde 40 değer kazanmasını gösterdi.

Gazete, Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilimli sürecin Türk ekonomisine olumsuz etkileri olduğunun altını çizdi.

"Eski Türkiye'yi anımsatıyor"

Nomura Gelişen Piyasalar Ekonomisti İnan Demir'in Bloomberg'e açıklamasına yer veren Kommersant, "Enflasyonun bıraktığı iz o kadar büyük ki, yaşanan her şey eski Türkiye'yi anımsatıyor" yorumunun altını çizdi.

Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 6.30 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 3.46 artacağı yönündeydi.