-KOMİSYONDA ''ÜNİVERSİTELİ DADI'' POLEMİĞİ TBMM (A.A) - 04.11.2010 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, SHÇEK bünyesindeki personelle ilgili olarak, ''Üniversite mezunu dadılar buldunuz da biz ret mi ettik'' dedi. Milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TDK, TÜBİTAK, TÜBA, SHÇEK ile Özürlüler İdaresi Başkanlığının da aralarında bulunduğu 11 kurumun 2011 yılı bütçeleri üzerinde görüşlerini dile getirdi. CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Malatya Emniyet Müdürlüğünün sokak çocukları ve okul güvenliği konusundaki çalışmasını takdirle karşıladığını belirterek, yürütülen projeyle 900 olan sokak çocuğu sayısının 30'a düşürüldüğünü söyledi. Devlet Bakanı Kavaf'tan proje kapsamında oluşturulan ve çocukların gündüz verimli zaman geçirmesini sağlayan ''Sosyal Hastane''ye destek olmasını isteyen Aslanoğlu, projenin masraflarının büyük bir kısmının hayırseverlerce karşılandığını, ancak bina için gerekli 1 milyon lirayı da Devlet Bakanlığının vermesinin doğru olacağını ifade etti. ''Malatya'ya Bakanlığınızın bir borcu var. Bunu bir hizmetle ödeyebilirsiniz'' diyen Aslanoğlu, Malatya Çocuk Yuvasındaki olaylar sırasında, medyada günlerce çocukları döven bir il olarak gösterildiklerini dile getirdi. Aslanoğlu, ''Burada kabahatli sizin bakanlığınız. Eğer 250 liraya adam çalıştırırsanız, hiçbir pedagojik eğitimi olmayan, çocuk sevgisi nedir bilmeyen kişiden hizmet alırsanız sonucu böyle olur'' diye konuştu. Aslanoğlu, sabah eline geçen imzasız bir mektupta yer alan ''Türk Tarih Kurumu'nun Bayındır Sokak'ta 2.5 milyona bina aldığı ve binanın boş durduğu, birtakım usulsüzlüklerin bulunduğu, ihale sonuçlanmadan paranın ödendiği'' yönündeki iddialar hakkında bilgi istedi. CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek de özürlülük alanında yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu, ancak SHÇEK'te taşeron işçilerin bakım hizmetine verilmesini doğru bulmadığını dile getirdi. Bakan Kavaf bu sırada Malatya Çocuk Yuvasında meydana gelen olaylardan sorumlu kişinin taşeron eleman değil, memur olduğunu söyledi. CHP'li Aslanoğlu'nun ''Eğer temizlik işçisinin, cahil birisinin bakımına verirseniz, öyle olur'' demesi üzerine Kavaf, ''Siz üniversite mezunu dadı buldunuz da biz ret mi ettik'' dedi. Aslanoğlu, bunun üzerine ''Derhal bulayım size, pedagojik eğitim almışları bulayım'' karşılığını verdi. Özyürek ayrıca Türk Tarih Kurumunun, Kurtuluş Savaşı, Osmanlı tarihi ve Cumhuriyet dönemiyle ilgili sağlıklı, güvenilir tarih kitapları basmasını önerdi. Özyürek, Atatürk Araştırma Merkezince hazırlanan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi adlı eserde görevli bilim adamlarının isimlerini ve nereye göre seçildiklerini de sordu. -''AİLE YARDIMLARI SİGORTASI HAYATA GEÇİRİLSİN''- AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, 20 yıl sosyal hizmetlerde çalışmış bir öğretmen eşi olarak sosyal hizmetlerdeki taşeron uygulamasını doğru bulmadığını söyledi. Sosyal hizmetlerde meslek elemanlarının esas olduğunu beliren Bağcı, destek hizmetleri personelinin hizmet sunumundan uzaklaştırılması gerektiğini dile getirdi. Bağcı, Devlet Bakanı Mehmet Aydın'a da ''Ar-Ge desteklerinin sanayiye, ihracata ve üniversitelerin sıralamasına bir etkisi olup olmadığını araştıran bir etki analizi yapıldı mı'', ''TÜBİTAK tarafından verilen desteklerin ne kadarı Marmara Araştırma Merkezi, ne kadarı üniversiteler tarafından kullanılmaktadır'' sorularını yöneltti. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise Aile Yardımları Sigortası'nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kamu kesimi tarafından yapılan sosyal yardımların hak kıstası göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getiren Kalaycı, özürlülük alanında sağlanan iyileştirmelerin tüm sosyal yardımlara yayılması gerektiğini kaydetti. -''KAYNAKLAR YERİNDE Mİ KULLANILIYOR''- DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit, Türkiye'de kaynakların ''Ölçüsüz kullanıldığını'' ileri sürerek, gezilere ''Gözde bürokratların götürüldüğünü'' iddia eti. Macit, Milli Eğitim Şurası'nın Şura Salonu'nda değil de Kızılcahamam'da bir otelde yapılmasını eleştirdi. Bütçede sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara ulaşmak için önemli kaynak artışına gidildiğine işaret eden Macit, ''Gerçekten bunlar yerinde kullanılıyor mu? Yerinde kullanılıyor olsa rakamlara yansıması gerekirdi'' dedi. Kadın istihdamında düşüş olduğunu, akşamları penceresinin önüne bakan herkesin çöpten atık toplayan kadınlar ve çocuklar göreceğini öne süren Macit, bunun da kaynakların yanlış projelere aktarıldığını gösterdiğini ifade etti. Kadına yönelik şiddete de değinen Macit, az gelirli ailelerde kadına uygulanan şiddetin yüzde 50, yüksek gelirli ailelerde kadına yönelik şiddetin ise yüzde 20 olduğuna dikkati çekerek, ''Kadına şiddeti azaltabilmek için gelir düzeyini yükseltmek gerekir'' değerlendirmesinde bulundu. ''Kadına karşı şiddetin önlenmesinde din görevlilerinin rolü'' projesini de doğru bulduğunu ifade eden Macit, ''Çok eşliliğin çokça konuşulduğu, hatta TBMM'deki milletvekillerinin dahi buna ayak uydurduğu veyahut çok eşliliğin prim yaptığı sürece kadına yönelik şiddeti önlemek mümkün değildir'' dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde 13 bin öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, sigara kullanım oranı yüzde 87, alkol kullanım oranının yüzde 72, esrar kullanım oranının yüzde 32, uyuşturucu kullanım oranının ise yüzde 28 olduğunu belirten Macit, ''Yönetici arkadaşlarımız başta olmak üzere TBMM, milletvekilleri,özellikle de yürütme, bir kez daha üzerine düşen görevi yerine getirip getirmediğini değerlendirmeli, vicdan muhasebesi yapmalıdır'' diye konuştu.