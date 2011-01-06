-KOMİSYONDA TARTIŞMA YAŞANDI TBMM (A.A) - 06.01.2011 - ''Torba Tasarı''nın görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP ve MHP'li bazı milletvekilleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer arasında tartışma yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, verilen yemek arasından sonra ''torba tasarı'' olarak nitelendirilen bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının görüşmelerine devam edildi. Söz alan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, ara için çıkılırken Dinçer'in ''Üzerime böyle gelirseniz farklı konuşurum'' diyerek kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Dinçer'in sözlerinin ''siyasi ahlaka, adaba ve Meclisin saygınlığına'' yakışmadığını ifade eden Kaplan, Dinçer'in özür dilemesini istedi. Komisyon Başkanı Mustafa Açıkalın, olayın komisyon toplantısı dışında gerçekleştiğini belirterek, çalışmaları sürdürmek istedi. Buna tepki gösteren Kaplan ile Açıkalın arasında da tartışma yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer, Kaplan'a yaptıkları eleştirilerin tasarı ile alakalı olmadığını, tasarının iyi okunması halinde eleştirilerin çoğunun yapılmayacağını, söylediğini ifade etti. Dinçer, bu sözleri nezaket içerinde dile getirdiğini kaydetti. Komisyon Başkanı Açıkalın, komisyon adına özür dilediğini belirterek, çalışmaları sürdürdü. Görüşülen madde nedeniyle daha sonra söz alan Kaplan, tartışmayı sürdürdü. Komisyon üyelerinin Dinçer'e tepki göstermediğini belirten Kaplan, ''Yazıklar olsun'' diyerek, toplantıyı terk etti. Tasarının trafik kazaları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunun ödediği hastane masraflarının sigorta şirketlerinden tahsilini öngören maddesi üzerinde de tartışma yaşandı. MHP ve CHP'li bazı milletvekilleri, maddenin seçik olmadığını belirterek, devletin zarara uğrayıp uğramadığını Dinçer'e sordular. Bu sırada tartışmalar yaşandı. Söz verilen sigorta şirketi temsilcisi, maddenin kabul edilmesi durumunda şirketlerin sigorta yapmaktan vazgeçeceklerini ileri sürdü. Bazı milletvekillerinin sigorta konusunda sorunlar yaşanacağını belirtmeleri üzerine söz alan Dinçer, ''Birdenbire sigorta şirketlerinin yanına geçen arkadaşlarıma soruyorum'' şeklindeki ifadeleri tepkilere neden oldu. CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, sözleri ''esefle'' karşıladığını belirterek, Dinçer'in özür dilemesini istedi. CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, ifadelerin Bakan'a yakışmadığını belirterek, ''Sayın Bakan sert cevaplar veriyor. Bu da arkadaşların üslubunun sertleşmesine neden oluyor. Bir milletvekilini tehdit ediyor, başka bir milletvekiline 'siz sigorta şirketlerinin adamısınız' diyor. Üslubunu denetlemesi lazım. Sayın Bakan'a yakıştıramıyorum'' dedi. CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin da sinirlenerek bir yere varılamayacağını söyledi. Kaplan'ın da azarlandığı için toplantıdan ayrıldığına işaret eden Ergin'in, ''Can güvenliğimiz için 'bizi sigorta şirketlerine sigortalattırın' demek zorunda kalacağız'' sözleri, gülüşmelere neden oldu. Bu sözler üzerine yumuşayan ortamda süren görüşmelerde söz konusu düzenleme kabul edildi.