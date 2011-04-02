-KOMİSYONDA ''KHK'' TARTIŞMASI TBMM (A.A) - 02.04.2011 - Hükümete, bazı konularda 6 ay süreyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Görüşmeler tartışmalı başladı. Komisyon Başkanı Mustafa Açıkalın'ın yurtdışında olduğu dönemde imzasıyla toplantı günü belirlendiği gerekçesiyle geçen toplantıda başlayan tartışma bu toplantıda da sürdü. Geçen toplantı, muhalefetin ''Açıkalın'ın yurtdışındayken imza atmasının mümkün olmadığı'' iddiaları üzerine ertelenmişti. Açıkalın, bugünkü toplantıdan önce, gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, ''19. dönemden beri hangi komisyonlar hangi usulle imza atıyorsa aynı usulle imza atılmıştır'' dedi. Açıkalın, toplantıyı açarak, sunum için Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'e söz verdi. Bu sırada MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, toplantının yapılamayacağını, Meclis Başkanlığına bir müracaatlarının olduğunu söyledi. ''Böyle toplantı mı olur? Bu, toplantı Anayasa'ya aykırıdır'' diyen Vural ile Çiçek arasında tartışma çıktı. Çiçek, sunumunu yaparken bazı CHP milletvekillerinin de katıldığı tartışmalar sürdü. CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, ''Yangından mal mı kaçırıyorsunuz'' diye konuştu. Çiçek, sunumunu yaptıktan sonra, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülemeyeceğini, önce Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini söyledi. Tartışmaların sürmesi üzerine Başkan Açıkalın, toplantıya ara verdi. Milletvekilleri arasında tartışmalar sürerken, Başkanvekili Recai Berber, CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün hakaret ettiğini ve hakkında dava açacağını söyledi. Öztürk, bağırarak, ''Aç. Aç da görelim, mahkemede hesaplaşalım'' dedi. Öztürk, komisyondan çıkan AK Parti milletvekillerine tepki göstererek, ''Sahtekarlıklarını örtmek için ara veriyorlar. Başkan önce imzasını açıklasın, umreden mi göndermiş'' diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da AK Parti milletvekillerine ''Seçim kararı aldınız, parmaklarınızı Tayyip Erdoğan'a teslim ediyorsunuz yazık, yazık, milletin milletvekillerisiniz Tayyip Erdoğan'ın değil'' dedi.