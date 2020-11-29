2021 bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyonda kabul edilen 2021 bütçesinde KDV artırıldı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) asgari ücretteki vergi yüküne, ek gösterge artışından faturalardaki kayıp-kaçak gibi yüklerin azaltılmasına kadar verilen tüm önergeler iktidar tarafından geri çevrildi.

Hükûmet, KDV’den daha fazla gelir edileceğini savunaraktutarı 1 milyar lira artırdı.

Muhalefetin değişiklik yapmasına izin verilmeyen 2021 bütçesi, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na gelecek.