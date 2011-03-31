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Politika

KOMİSYONDA ''İMZA'' TARTIŞMASI  TBMM (A.A)

31 Mart 2011 14:35

-KOMİSYONDA ''İMZA'' TARTIŞMASI  TBMM (A.A) - 31.03.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hükümete KHK çıkarma yetkisi veren yasa tasarısının görüşmeleri, yaşanan ''imza'' tartışması nedeniyle başlanamadı.  MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, toplantı başlamadan önce ayağa kalkarak, elindeki toplantıya çağrı yazısını göstererek, ''Tasarı; 28 Mart'ta Meclise gelmiş, 29 Mart'ta ise Komisyon Başkanı Mustafa Açıkalın bizi toplantıya çağırıyor ama 29 Mart'ta Komisyon Başkanı Türkiye'de değildi. Türkiye'de olmayan bir insan nasıl imza atar. Bu çağrı geçersizdir, toplantıyı başlatamazsınız'' dedi.  Birleşimi yöneten Başkanvekili Recai Berber, Ayhan ve tepki gösteren diğer muhalefet milletvekillerine, ''Siz Başkan ile görüştünüz mü? O bu imzanın kendisine ait olmadığını mı size söyledi'' karşılığını verdi.    CHP ve MHP'li milletvekillerinin tepkisini sürdürmesi, Komisyonda tartışmaya neden oldu. Ayhan ve bazı CHP'li milletvekilleri kürsünün önüne giderek tepkilerini dile getirmeyi sürdürdü. Başkanvekili Berber, ''toplantının 15 dakika sonra başlayacağını'' bildirerek salondan ayrıldı. Arada gazetecilerin yanına gelen CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, toplantı çağrısının Komisyon Başkanvekili imzasıyla yeni bir çağrı yapılacağını belirterek, toplantının 2 Nisan Cumartesi günü yapılacağını söyledi. 

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