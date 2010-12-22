-KOMİSYONDA ''FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE'' TARTIŞMASI TBMM (A.A) - 22.12.2010 - TBMM Dilekçe Komisyonunun bugünkü toplantısında ''Fatmagül'ün Suçu Ne'' dizisi tartışıldı. Dilekçe Komisyonu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman başkanlığında toplandı. Komisyonda, vatandaşların, bazı televizyon kanallarında cinsellik ve şiddet konularının sıkça işlendiği konusunda yaptığı başvurular üzerine hazırlanan alt komisyon raporu da görüşüldü. AK Parti Bursa Milletvekili Ali Kul, Türkiye'nin, dünyada aile yapısı bozulmamış ülkelerden birisi olduğunu söyledi. Bu aile yapısının bozulmaması gerektiğini ve vatandaşın cinsellik ve şiddet içerikli diziler ve filmlerden rahatsız olduğunu belirten Kul, alt komisyonun çalışmalarına RTÜK Başkanı ile diğer yetkililerin katıldığını söyledi. Kul, şöyle konuştu: ''Toplantıda, RTÜK Yasasının bir an önce çıkmasının; bu dizilerin kendine gelmesi, senaristlerin ona göre eser yazması, dizilerde oynayan insanlarla yapılacak toplantılarda bu aile yapısının bozulmaması konusunda oyuncuların sırtlarının sıvazlanmasının faydalı olacağı kanaatine varıldı. Genel Kuruldan geçecek kanun da Avrupa standartlarında olmayacaktır. RTÜK Başkanı, ABD'de gündüz saatlerinde yayınlanan bir televizyon yayınında, bir bayanın sütyeninin ipinin kopması dolayısıyla kanala 500 bin dolar ceza verildiğini açıkladı. Türkiye'de böyle şey sözkonusu değil.'' CHP Edirne Milletvekili Rasim Çakır da, ''konunun basın yayın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini'' söyledi. ''Ben hiç korku filmi izlemedim ama izlemek isteyenlere de engel olmadım'' diyen Çakır, ''Çocukların izlememesi gereken yayınlar da oluyor. Ancak orada uyarı işaretleri oluyor. Konunun, bunu kullanarak basın üzerinde iktidarın baskı unsuru olarak kullanabileceği bir noktaya gelmemesi lazım. Şifreli yayında porno film oynatan kanal da var. Ona da ihtiyaç duyan insan vardır'' dedi. -''ÇOCUKLARIN DA KANAAT SAHİBİ OLMASI GEREKİYOR''- MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı ise çocukların bazı dizileri izlemesinin, gelecekleri açısından önemli olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: ''(Fatmagül'ün Suçu Ne) dizisi var. Bu dizi tecavüz sahnesi ile ön plana çıktı. Ama dizinin konusu hakikaten çok güzel. Öyle bir yaygara koparıldı ki o sahne ile gündeme oturdu. O kızın yaşadıkları, toplum içerisinde hepimizin şahit olduğu şeylerdir. Bunları da toplumun görmesi, bilmesi, kanaat sahibi olması gerekiyor. Çocukların da kanaat sahibi olması gerekiyor. O sahne hepimizi üzmüştür. Ama filmin seyredilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yapımcıların bu konularda daha hassas olması lazım.'' Başkan Akman da RTÜK'ün kanalları kontrol edebildiğini ancak uydu yayınlarını kontrol edemediğini söyledi. ''Fatmagül'ün Suçu Ne?'' dizisinde, tecavüz sahnesinin 2 kez gösterildiğini belirten Akman, ''Dizi, genel izleyici saatinde yayınlanıyor. Orada şiddet de var, 4 kişi bir bayana tecavüz ediyor, bu korkunç bir şey. Gençler, bunu rol modeli olarak kabul edebilir. Bizim üzerinde durduğumuz konu bu'' dedi. -''SERİ KATİL, 'BUNU DİZİLERDE GÖRDÜM' DİYOR''- AK Parti Muş Milletvekili Saracettin Karayağız da ''Sözkonusu tecavüz sahnesi, hiç kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde verilebilirdi'' diye konuştu. Karayağız, ''Adeta porno film dizinin içerisine sokulmuş, daha da tahrik edici bir şekilde verilmiş. Ben seyretmedim ama nasıl olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Şiddet içerikli filmler de beni rahatsız ediyor. Savaş filmlerinde kullanabilirsiniz ama normal bir dizide herkes kavga ediyor birbirini vuruyor. Ortaya çıkan bir seri katil, 'Bunu dizilerde gördüm ve yaptım' diyor'' dedi.